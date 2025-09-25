अमृता फडणवीस को नहीं पड़ता ट्रोल्स से फर्क, बोलीं- उन्हें इसके पैसे मिलते हैं

मुंबई में हुए इंडिया टुडे कॉनक्लेव 2025 में सिंगर, सोशल वर्कर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने शिरकत की. अमृता ने इवेंट में ट्रोल्स, राजनीति संग अन्य चीजों को लेकर बात की. अमृता से कहा गया कि क्या वो जानती हैं कि वो दूसरी राजनेताओं की पत्नियों से एकदम अलग हैं. इसपर उन्होंने कहा, 'मैं इससे सहमत हूं. असल में पारंपरिक होना बहुत सहज है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं बना है. मैं अपने दिल और दिमाग के हिसाब से चलती हूं. मैं अपनी जिंदगी के मकसद के हिसाब से चलती हूं. मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे आसपास के लोग मैं जैसी हूं वैसे ही मुझे रहने देते हैं और सपोर्ट करते हैं.

ट्रोल्स पर क्या बोलीं अमृता फडणवीस

कुछ वक्त पहले गणपति उत्सव के समापन के बाद अमृता फडणवीस को मुंबई के जुहू पर देखा गया था. उन्होंने अपनी टीम और एक्टर अक्षय कुमार के साथ मिलकर बीच की सफाई की थी. यहां गणपति विसर्जन के बाद फैले कूड़े और मूर्तियों को उन्होंने हटाया था. हालांकि इस काम को करने के लिए जिस आउटफिट को पहनकर अमृता पहुंची थीं, उसके लिए उन्हें ट्रोल कर दिया गया. कहा गया था कि उनका आउटफिट आपत्तिजनक था. इसे लेकर उन्होंने इवेंट में बातचीत की.

अमृता फडणवीस ने कहा, 'बहुत-से वाकये हुए हैं जब सोशल मीडिया हैंडल ओवरएक्टिव हो गए हैं. ये उन चीजों को पकड़ते हैं, जो असली इश्यू से लोगों को भटकाते हैं. हाल ही में जो हुआ उसे देखिए कि इश्यू क्या था गणपति विसर्जन के बाद सफाई का काम. समाज, एनजीओ और बच्चों ने भी इस काम के लिए हाथ मिलाया. हमने प्रचार किया कि इको फ्रेंडली गणपति लाए जाने चाहिए या फिर ऐसे लाए जाने चाहिए जो रीसाइकल हो सकें. उन्होंने क्या प्रमोट किया? उन्होंने अलग-अलग बॉडी को जूम किया और फोकस किया कि देखो किस तरह के कपड़े पहने हैं. मैंने भी इससे सीख लिया है. देखो असली इश्यू को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए. ये हैंडल बहुत खराब हैं. इन्हें ये सब करने के पैसे मिलते हैं और उसी तरह से काम करते हैं.'

ट्रोल्स को लेकर इसी बातचीत में अमृता फडणवीस ने ये भी कहा कि हर स्वतंत्र महिला के पीछे ट्रोल्स पड़े हैं. उन्होंने कहा, 'एक महिला जिसमें सोचने-समझने की क्षमता है और जिसके पास अपनी आवाज है, उसके पीछे ट्रोल्स पड़ेंगे. ये मेरे और आपके बारे में नहीं है. ये हर महिला के बारे में है. जब आपके पास एक आवाज होती है, तो एक आपके विरोध में भी एक आवाज आती है. लेकिन तभी मैं कहती हूं कि ट्रोल्स बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है. आप उस शोर से परेशान हो सकते हैं या फिर उसपर नाच सकते हैं. आप इसे इग्नोर करने अपनी आवाज उठा भी सकते हैं. ये आपका फैसला है कि आपको क्या करना है.'

निजी जिंदगी पर पड़ता है ट्रोल्स का असर?

अमृता से पूछा गया कि क्या ट्रोल्स और सुर्खियों का असर उनकी निजी जिंदगी पर पड़ता है? वह महाराष्ट्र की फर्स्ट लेडी हैं. ऐसे में क्या पति देवेंद्र फडणवीस के साथ डिनर टेबल पर उनकी इन सब चीजों को लेकर बात होती है. इसपर उन्होंने बताया, 'मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि देवेंद्र जी एक ऐसे इंसान हैं जो महिला सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं. तो मैं उनके माता-पिता और अपने माता-पिता की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमारे अंदर दूसरे को स्पेस देना सिखाया है, जिससे लोग अपनी तरह से जी सकें. हम एक दूसरे की सोच-समझ की इज्जत करते हैं और एक दूसरे को उतना स्पेस भी देते हैं. तो मुझे घर पर सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है. वो मॉडर्न सोच वाले शख्स हैं. महिला सशक्तिकरण यहीं से तो आता है. वो समाज और स्कूल से नहीं आता, आपके घर से आता है, आपके बच्चों, पत्नियों से आता है. तभी हम आगे बढ़ सकते हैं.'

वैश्यावृति पर अमृता ने कही बड़ी बात

अमृता फडणवीस अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने एक बार वैश्यावृति को मानवाधिकार दिए जाने की बात कही थी. इसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'मुझे याद है दो-तीन साल पहले मैं पुणे गई थी. वहां बुधवार पेठ इलाके की वैश्याओं का हेल्थ चेकअप हो रहा था. वो एक रेड लाइट एरिया है. ये उन महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए हो रहा था. मैं जब वहां बात कर रही थी तो मुझे लगा कि उन्हें मोटिवेट भी किया जाना चाहिए. देखिए वैश्यावृति हमारे समाज में वेदिक काल से है. ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जिससे हम हाथ धो सकते हैं. लेकिन हम जो कर सकते हैं कि इन दलालों को छोटी-छोटी बच्चियों को इस प्रोफेशन में ट्रैफिक करने से रोकें, या फिर इन महिलाओं के जब बच्चे होते हैं तो उन्हें पुनरावास दिया जाए. हम इन सब चीजों से वैश्यावृति को वक्त के साथ खत्म कर सकते हैं. लेकिन अभी वो लोग अभी यहां हैं, अपना काम कर रहे हैं. तो क्या वो मूल मानवाधिकार के हकदार नहीं हैं. जिस स्थिति में वो रहते है. उन्हें सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं पता. उन्हें गुप्तरोग हो रखे हैं. उनके पोषण से लेकर ज्ञान तक हर चीज का अभाव है. तो हमें ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए, जिससे उनका ख्याल रखा जा सके. इन महिलाओं की अभी की स्थिति अच्छी नहीं है. उनका ख्याल रखा जाना चाहिए.'

विवादों से नहीं पड़ता अमृता को फर्क

अपनी बेबाकी के चलते अमृता फडणवीस लोगों के निशाने पर भी आती हैं. विवादों में रहने को लेकर वो एक बार कह चुकी हैं कि वो सॉफ्ट टारगेट हैं लेकिन अपने विरोधियों को बताना चाहती हैं कि वो सॉफ्ट नहीं हैं. खुद के सुर्खियों में रहने और आलोचना से अमृता कैसे डील करते हैं ये उन्होंने बताया. उन्होंने कहा, 'मैं एक चीज करना चाहूंगी कि देवेंद्र जी की इमेज बहुत पारदर्शी है और वो बहुत ईमानदार शख्स हैं. विरोधी उन्हें आसपास देखते हैं कि किसे टारगेट किया जा सकता है. उन्हें मैं दिखती हूं तो मैं उनके लिए टारगेट हूं, देवेंद्र पर उंगली उठाने का. लेकिन मैं एक ऐसी महिला हूं, मैं मासूम हूं, लेकिन नादान नहीं हूं. मुझे पता है मुझे कैसे बर्ताव करना है. क्या करना है और क्या नहीं करना. तो मुझे लगता है कि वो कुछ फालतू कारणों से मुझे टारगेट करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास एक मिशन है. मेरे अपने सपने हैं. मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूं. मुझे सही रास्ते का पता है और मैं उसपर चलूंगी. भले ही कोई मेरी आलोचना करे.'

बातचीत के दौरान अमृता फडणवीस ने बताया कि उन्होंने आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखी है. उन्हें ये रोलर कोस्टर जैसी लगी. उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी और फंकी सीरीज हैं. अमृता ने ये भी बताया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को लगातार ट्रोल किया था. साथ ही वो बोलीं कि अपने पति देवेंद्र फडणवीस के अलावा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदर करती हैं.

