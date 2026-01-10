scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ओडिशा में इंडिया वन एयर का चार्टर्ड प्लेन क्रैश, पायलट को आई गंभीर चोट

ओडिशा के राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा इंडिया वन एयर का 9-सीटर चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया. विमान में पायलट समेत कुल 6 लोग सवार थे. सभी को चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
ओडिशा के राउरकेला में इंडिया वन एयर का चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. (Photo: ITG)
ओडिशा के राउरकेला में इंडिया वन एयर का चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. (Photo: ITG)

ओडिशा के राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा एक 9-सीटर चार्टर्ड विमान शनिवार दोपहर दुर्घटनाग्रस्त गया. यह विमान इंडिया वन एयर का था, जो राउरकेला से उड़ान भरने के बाद 10-15 किलोमीटर की दूरी पर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. विमान में पायलट समेत कुल 6 लोग सवार थे, जिन्हें चोटें आई हैं. उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है. 

अधिकारियों के मुताबिक भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा 9-सीटर विमान उड़ान भरने के करीब 10 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में चार यात्री और दो क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें कैप्टन नवीन कड़ंगा और कैप्टन तरुण श्रीवास्तव शामिल थे. हादसे में सभी छह लोग घायल हुए हैं. सभी को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग की तीन टीमों को लगाया गया था, जिन्हें पुलिस और स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिला. फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कमांड सेंटर ने घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्यों का समन्वय किया, ताकि विमान को सुरक्षित किया जा सके और घायलों को तत्काल सहायता मिल सके. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन जालदा के पास तेजी से नीचे आ गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: 'हिन्दुस्तान नहीं, लिंचिस्तान...', ओडिशा में बंगाली मुस्लिम की हत्या पर इल्तिजा मुफ्ती का पोस्ट

सम्बंधित ख़बरें

ISRO Anvesha satellite launch
दुश्मन, हथियार, ड्रग्स, बंकर... कुछ नहीं छिपेगा भारत की इस नई सैटेलाइट से
भुवनेश्वर में बस ने पीछे से एक ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत
The AI situation of ah is very poor in Odisha
'ओडिशा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब', बोलीं BMC मेयर सुलोचना दास
Police Inspector Vijaya Kumar Barik suspended.
ओडिशा: शराब कारोबारी से 40 हजार लेने वाला पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड, घर से 5 लाख कैश बरामद
Blast in diknal odisha with many trapped in stone quarry
ओडिशा के ढेंकनाल में पत्थर खदान में ब्लास्ट

विमान को दोपहर 1:15 बजे राउरकेला में उतरना था, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया. फिलहाल विमान दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने विमान दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि संभव हो पाएगी. इस बीच, प्रशासन और संबंधित एजेंसियां ​​सतर्क हैं. इस घटना के बाद क्षेत्रीय उड़ानों में विमानन सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement