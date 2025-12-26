'हिन्दुस्तान नहीं, लिंचिस्तान...', ओडिशा में बंगाली मुस्लिम की हत्या पर इल्तिजा मुफ्ती का पोस्ट

ओडिशा के सांबलपुर जिले में एक 19 साल के बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर जुएल शेख की हत्या मामले में राजनीति गरम हो गई है. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मज़दूर की मौत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विवादित पोस्ट किया. इल्तिजा ने भारत को "लिंचिस्तान" कहकर विवाद खड़ा कर दिया. इस पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी.
इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा, "ना इंडिया, ना भारत, ना हिन्दुस्तान, तेरा नाम है लिंचिस्तान." साथ ही शेख की जो तस्वीर साझा की, वह पश्चिम बंगाल से ओडिशा में मजदूरी करने आया था.
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 24 दिसंबर को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शांति नगर क्षेत्र में हुई, जहां जुएल शेख और अन्य प्रवासी मजदूर एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे. बताया गया कि छह युवक मजदूरों से बीड़ी मांगने पहुंचे और फिर उनसे आधार कार्ड दिखाने को कहा. जब वे आधार कार्ड नहीं दिखा पाए, तो उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें जुएल शेख की दर्दनाक मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए.
मजदूर मझार खान ने बताया कि पहले उनसे बीड़ी मांगी गई, फिर आधार कार्ड दिखाने को कहा गया. "उन्होंने जुएल शेख का सिर दिवार पर मार दिया." मझार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा.
यह भी पढ़ें: 'उमर अब्दुल्ला धीरे-धीरे BJP के साथ गठबंधन का रास्ता कर रहे हैं साफ', PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती का दावा
मामले के तुल पकड़ते हुए पुलिस एक्शन में आई और सभी छह आरोपियों को दबोच लिया.
पुलिस का पक्ष
पुलिस ने इस मामले को धार्मिक या राष्ट्रीयता से जोड़ने से इनकार किया है. आईजीपी हिमांशु कुमार लाल ने कहा कि यह मामला बीड़ी को लेकर हुई झड़प का नतीजा है, और इसका बंगाली या बांग्लादेशी होने से कोई संबंध नहीं है.
पीडीपी नेता की बेटी द्वारा भारत को "लिंचिस्तान" बताना राजनीतिक विवाद उत्पन्न कर रहा है. जम्मू-कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोतिया ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती केवल मुस्लिम समुदाय के मामलों को उठाती हैं और हिंदुओं के संदर्भ में चुप रहती हैं, जो चयनात्मक गुस्सा है.