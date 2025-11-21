म्यांमार से 370 भारतीय रेस्क्यू, साइबर क्राइम के चंगुल से बचाकर दिल्ली लाए गए

म्यांमार में साइबर क्राइम नेटवर्क से छुड़ाए गए भारतीयों को वापस लाने का अभियान तेज़ हो गया है. गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन विशेष उड़ानें पहुंचीं, जिनमें कुल 370 भारतीय सुरक्षित लौटे. इनमें 55 लोग आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम क्षेत्रों के हैं, जिनके साथ 8 पुलिसकर्मी भी थे.

दिल्ली पहुंचते ही आध्र प्रदेश (एपी) भवन की टीम ने सभी को केंद्र सरकार के अधिकारियों से रिसीव किया और उन्हें सुरक्षित एपी भवन ले जाया गया. वहां तुरंत अस्थायी आवास और भोजन की व्यवस्था की गई.

चूंकि म्यांमार में इन सभी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे और उनके पास कोई पैसा भी नहीं था, इसलिए वे मानसिक रूप से काफी परेशान थे. ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार ने हर व्यक्ति को 1,000 रुपये की तत्काल सहायता दी, ताकि वे अपनी आगे की यात्रा का खर्च निकाल सकें.

एपी भवन टीम ने नॉर्दर्न रेलवे से इमरजेंसी कोटा (EQ) भी जारी करवाया, जिससे सभी लोगों की घर वापसी की यात्रा आसान हो गई. सभी 55 लोग आज अपने-अपने गृह जिलों के लिए रवाना होंगे.

इस अभियान के साथ, आंध्र प्रदेश सरकार अब तक म्यांमार के साइबरक्राइम नेटवर्क से कुल 79 लोगों को सकुशल उनके घर पहुंचा चुकी है. सभी रेस्क्यू किए गए लोगों ने दिल्ली में मिली संवेदनशील देखभाल के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का विशेष आभार जताया.

