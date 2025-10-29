म्यांमार से भागे 500 भारतीय थाईलैंड में फंसे, साइबर फ्रॉड गिरोह से बच निकले

म्यांमार के चीनी माफिया द्वारा संचालित साइबर फ्रॉड हब से भागे करीब 500 भारतीय नागरिक थाईलैंड में फंस गए हैं, जिन्हें अब भारतीय सरकार वतन वापस लाने की तैयारी में है. भारत और थाईलैंड की सरकारें मिलकर इन सभी भारतीयों की पहचान और प्रत्यावर्तन (repatriation) की प्रक्रिया पर काम कर रही हैं.

थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने बताया कि भारत अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजेगा, जो सीधे माए सॉट (Mae Sot) शहर में उतरेगा. उन्होंने कहा, 'भारत ने थाईलैंड से सहयोग मांगा है. वे नहीं चाहते कि इससे हमें बोझ हो. भारत स्वयं विमान भेजकर अपने नागरिकों को ले जाएगा.'

कैसे फंसे भारतीय नागरिक

पिछले हफ्ते म्यांमार की सेना (जुंटा) ने KK पार्क नामक एक बड़े साइबरक्राइम कॉम्प्लेक्स पर छापा मारा था. इस दौरान वहां काम कर रहे लगभग 700 विदेशी नागरिक, जिनमें भारतीय भी शामिल थे, वहां से भाग निकले. जानकारी के मुताबिक, सैकड़ों भारतीय म्यांमार से थाई सीमा पार कर माए सॉट पहुंचे, जहां उन्हें थाई पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

विदेश मंत्रालय की पुष्टि

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और थाई अधिकारियों से संपर्क में है. उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि थाई अधिकारियों ने कुछ भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया है. वे पिछले कुछ दिनों में म्यांमार से थाईलैंड आए हैं. हमारी दूतावास टीम उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि और वापसी की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में लगी है.'

थाई प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय राजदूत जल्द ही थाईलैंड के इमिग्रेशन प्रमुख से मुलाकात करेंगे, ताकि 500 भारतीयों की पहचान प्रक्रिया को तेज किया जा सके और उन्हें जल्द भारत भेजा जा सके.

क्या है KK पार्क?

म्यांमार का KK पार्क एक कुख्यात साइबर फ्रॉड सेंटर है, जिसे चीनी माफिया गिरोह चलाते हैं. यहां कई देशों के लोगों को फर्जी नौकरी के बहाने बुलाकर ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी के काम में झोंक दिया जाता है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड महामारी के बाद थाईलैंड-म्यांमार-लाओस-कंबोडिया की सीमा पर ऐसे सैकड़ों फ्रॉड हब बन गए हैं, जिनसे हर साल अरबों डॉलर की ठगी होती है.

पहले भी लौटाए जा चुके हैं भारतीय

इस साल की शुरुआत में भी भारत ने ऐसे ही साइबर स्कैम सेंटरों से सैकड़ों भारतीयों को वापस लाने में सफलता पाई थी.

