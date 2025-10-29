scorecardresearch
 

Feedback

म्यांमार से भागे 500 भारतीय थाईलैंड में फंसे, साइबर फ्रॉड गिरोह से बच निकले

म्यांमार के साइबर फ्रॉड हब से 500 भारतीय भागे हैं. फिलहाल वे थाईलैंड में फंसे हैं. भारत सरकार जल्द वापस लाने की तैयारी में है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि पहचान व कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वतन वापसी होगी.

Advertisement
X
(फोटो: रॉयटर्स/फ़ाइल)
(फोटो: रॉयटर्स/फ़ाइल)

म्यांमार के चीनी माफिया द्वारा संचालित साइबर फ्रॉड हब से भागे करीब 500 भारतीय नागरिक थाईलैंड में फंस गए हैं, जिन्हें अब भारतीय सरकार वतन वापस लाने की तैयारी में है. भारत और थाईलैंड की सरकारें मिलकर इन सभी भारतीयों की पहचान और प्रत्यावर्तन (repatriation) की प्रक्रिया पर काम कर रही हैं.

थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने बताया कि भारत अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजेगा, जो सीधे माए सॉट (Mae Sot) शहर में उतरेगा. उन्होंने कहा, 'भारत ने थाईलैंड से सहयोग मांगा है. वे नहीं चाहते कि इससे हमें बोझ हो. भारत स्वयं विमान भेजकर अपने नागरिकों को ले जाएगा.'

कैसे फंसे भारतीय नागरिक

सम्बंधित ख़बरें

fire in manipur
म्यांमार के फायर फाइटर्स ने बॉर्डर पार कर बुझाई मणिपुर में लगी भीषण आग, 10 घर जलकर खाक 
FATF Blacklist.
टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर FATF का एक्शन, उत्तर कोरिया-ईरान और म्यांमार ब्लैकलिस्ट 
सबसे ज़्यादा सरकारी छुट्टियों वाले देश कौन से? जानिए भारत का हाल 
Kuki-Zo Village Heads Oppose Fencing of India Myanmar Border in Manipur
मणिपुर में 16 कुकी गांवों के प्रधानों ने म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाने का किया विरोध 
Lt Gen Ko Ko Oo in India
भारत पहुंचे म्यांमार आर्मी कमांडर, की भारतीय सेना की तारीफ, बोले- प्रोफेशनलिज्म काबिले तारीफ है! 

पिछले हफ्ते म्यांमार की सेना (जुंटा) ने KK पार्क नामक एक बड़े साइबरक्राइम कॉम्प्लेक्स पर छापा मारा था. इस दौरान वहां काम कर रहे लगभग 700 विदेशी नागरिक, जिनमें भारतीय भी शामिल थे, वहां से भाग निकले. जानकारी के मुताबिक, सैकड़ों भारतीय म्यांमार से थाई सीमा पार कर माए सॉट पहुंचे, जहां उन्हें थाई पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

विदेश मंत्रालय की पुष्टि

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और थाई अधिकारियों से संपर्क में है. उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि थाई अधिकारियों ने कुछ भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया है. वे पिछले कुछ दिनों में म्यांमार से थाईलैंड आए हैं. हमारी दूतावास टीम उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि और वापसी की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में लगी है.'

Advertisement

थाई प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय राजदूत जल्द ही थाईलैंड के इमिग्रेशन प्रमुख से मुलाकात करेंगे, ताकि 500 भारतीयों की पहचान प्रक्रिया को तेज किया जा सके और उन्हें जल्द भारत भेजा जा सके.

क्या है KK पार्क?

म्यांमार का KK पार्क एक कुख्यात साइबर फ्रॉड सेंटर है, जिसे चीनी माफिया गिरोह चलाते हैं. यहां कई देशों के लोगों को फर्जी नौकरी के बहाने बुलाकर ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी के काम में झोंक दिया जाता है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड महामारी के बाद थाईलैंड-म्यांमार-लाओस-कंबोडिया की सीमा पर ऐसे सैकड़ों फ्रॉड हब बन गए हैं, जिनसे हर साल अरबों डॉलर की ठगी होती है.

पहले भी लौटाए जा चुके हैं भारतीय

इस साल की शुरुआत में भी भारत ने ऐसे ही साइबर स्कैम सेंटरों से सैकड़ों भारतीयों को वापस लाने में सफलता पाई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement