कुलभूषण केस: निष्पक्ष सुनवाई करने में फेल रहा है पाकिस्तान, भारत ने गिनाई नए कानून की खामियां

पाकिस्तान की ओऱ से पारित किया गया नया कानून भले ही कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देता हो, लेकिन इसमें भी कई खामियां हैं. भारत की ओर से कहा गया है कि इस कानून में भी पिछले अध्यादेश की तरह ही कई गड़बड़ियां हैं. पाकिस्तान निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में माहौल बनाने में विफल रहा है.

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने वाली पाकिस्तान की रिपोर्ट देखी है. उन्होंने कहा कि सच से आगे कुछ नहीं हो सकता था. जैसा कि पहले भी कहा गया है. अध्यादेश ने जाधव के मामले की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार के लिए कोई व्यवस्था तैयार नहीं की. जैसा कि आईसीजे के फैसले में बताया गया था.

