बारिश में भी तिरंगे के सामने डटे रहे राहुल गांधी, कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगान गाने का वीडियो वायरल

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी मौजूद थे.
इस दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन राहुल गांधी बारिश में भी राष्ट्रगान गाते रहे.
बारिश के बावजूद राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का मुद्रा में खड़े रहे. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह तिरंगे के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान गाते दिख रहे हैं.
स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ. इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान बारिश भी हुई. इस दौरान राहुल गांधी बारिश में राष्ट्रगान गाते नजर आए. देखिए वीडियो.
इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, "महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली यह आज़ादी, एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है- जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय हो, और हर दिल में सम्मान और भाईचारा हो. इस अनमोल धरोहर के गौरव और सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है.
महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली यह आज़ादी, एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है - जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय हो, और हर दिल में सम्मान और भाईचारा हो।
'ग़ुलामी की जंजीरो में जकड़े भारत को...'
कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, "कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि हम अपने नए स्थायी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस मना रहे है. 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता हमने हासिल की, उसमें हमारी पार्टी की भूमिका को सारा विश्व जानता है। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी हमारी पार्टी की कहानी है. इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता आन्दोलन में योगदान तथा बलिदान देनेवाले सभी महान हस्तियों को नमन करते हुए, उन्हें कोटि--कोटि श्रद्धांजली अर्पित करता हू."
उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद, हमने ढाई साल के अथक परिश्रम के बाद भारत को अपना संविधान दिया, जिसकी तुलना शायद विश्व के और किसी संवैधानिक दस्तावेज़ से नहीं की जा सकती. आजादी के बाद की 8 दशकों की लंबी यात्रा में कांग्रेस पार्टी की सरकारों और हमारे दूरदर्शी नेताओं ने एक मजबूत भारत की नीव रखी.
खड़गे ने पोस्ट में लिखा, "सैकड़ों वर्षों से ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को वास्तविक रूप से आज़ाद बना कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े- बड़े स्टील के कारख़ाने लगे. खाद्यान्न में स्वलंबी बनाने के लिए बड़े बड़े बांध बनाये गए- नहरों के जाल बिछाए गए. वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेज बनाये गए. स्पेस टेक्नोलॉजी स्थापित की गई."
उन्होंने आगे कहा कि हमने तेजी से तरक्की की, देखते ही देखते हमारा नाम दुनिया की बड़ी शक्तियों में शुमार होने लगा. 2004 के बाद हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनकर सामने आए.