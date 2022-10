Rain Updates Today: यूपी से तमिलनाडु तक एक जैसा मौसम, बारिश के चलते स्कूल बंद, IMD ने दी ये चेतावनी

Rainfall Today Updates: देश के कई राज्यों में इन दिनों जोरदार बारिश देखने को मिल रही है. उत्तर भारत में दिल्ली से उत्तराखंड तक और दक्षिण भारत में तमिलनाडु तक भारी बारिश से बुरा हाल है. देश के तमाम राज्य इन दिनों आसमानी आफत झेल रहे हैं. मौसम विभाग की मानें तो अभी दो दिन ऐसा ही मौसम रह सकता है. यूपी में बारिश के मद्देनजर कई जिलों में आज (मंगलवार) को भी स्कूलों की छुट्टी है तो वहीं तमिलनाडु के भी कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के चलते 11 अक्टूबर को स्कूल बंद है.

राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो दिल्ली में बारिश से तापमान में गिरावट आई है. दिल्ली में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में अगले कुछ दिन बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है. IMD के मुताबिक, दिल्ली में 11 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं, आज दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है. दिल्ली में 12 अक्टूबर को भी बारिश हो सकती है. 13 अक्टूबर से दिल्ली को बारिश से राहत मिल सकती है.

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी. यूपी की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान आज 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहेगा. वहीं, लखनऊ में आज गरज के साथ बारिश हो सकती है. उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है. लखनऊ, बिजनौर समेत कई जिलों में बारिश के अलर्ट के बीच 11 अक्टूबर को भी स्कूल बंद हैं.

Gorakhpur, Uttar Pradesh | People living in low-lying areas face problems as a flood-like situation is created due to a rise in the water levels of the Rapti river in Gorakhpur; the state has been seeing incessant rains for the past few days (10.10) pic.twitter.com/kI643EWGMN