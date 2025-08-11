scorecardresearch
 

कैसे मोदी ने दिया ट्रंप के फोटो स्टंट को चकमा, काम आई भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी

विदेश मंत्रालय ने 18 जून को बयान में कहा कि ट्रंप ने पूछा कि क्या मोदी कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका रुक सकते हैं. पहले से तय प्रतिबद्धताओं के कारण मोदी ने असमर्थता जताई. दोनों नेताओं ने जल्द मुलाकात की कोशिश करने पर सहमति जताई. उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर 18 जून को ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच के लिए मौजूद थे. 

Prime Minister Narendra Modi
Prime Minister Narendra Modi

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत में दुनिया के लड़ते-झगड़ते नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं. पिछले हफ्ते उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान को एक फ्रेम में लाकर 'शांतिदूत' बनने की कोशिश की. अब वो रूस के व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की को अलास्का में एक साथ लाने की जुगत में हैं. लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चाल में ट्रंप को चकमा दे दिया. इसी कारण वो जून में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ फोटो-स्टंट के जाल में नहीं फंसे. 

क्या है ट्रंप का फोटो स्टंट प्लान 

ट्रंप का दूसरा कार्यकाल युद्ध और शांति के अजब ही खेल से चल रहा है. एक तरफ वे हर व्यापारिक साझेदार पर टैरिफ का बोझ डाल रहे हैं, दूसरी तरफ नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फोटो जुटाने में भी लगे हैं. हाल ही में उन्होंने अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर अपने 'शांति' दूत वाली छव‍ि पेश की. इसके बाद अब उनकी नजर पुतिन और जेलेंस्की के साथ फोटो ख‍िंचाने में है. लेकिन मोदी ने ट्रंप के भारत-पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई फोटो लेने की उनकी चाल को चित्त कर दिया. 

हुआ यूं कि 17 जून को ट्रंप ने मोदी से कनाडा में G7 समिट से लौटते वक्त अमेरिका में रुकने की गुजारिश की. उस वक्त ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की मेजबानी कर रहे थे. ये वही समय था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर और मिनी-वॉर के बाद तनाव था. 

ट्रंप का 'शांति' ड्रामा

ट्रंप खुद को शांति का मसीहा दिखाने में जुटे हैं. अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच दशकों पुराने नागोर्नो-काराबाख विवाद को खत्म करने के लिए दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में एक समझौते पर दस्तखत किए. ट्रंप ने इसे अपनी कामयाबी बताते हुए कहा, '35 साल से ज्यादा के इस कड़वे संघर्ष को खत्म करने में कई लोग नाकाम रहे, लेकिन हमने शांति स्थापित कर दी.' 

इस डील के तहत अमेरिका एक बड़ा ट्रांजिट कॉरिडोर बनाएगा जिसका नाम होगा ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी (TRIPP). ट्रंप ने इस मौके पर दोनों नेताओं के साथ हंसते-मुस्कुराते फोटो खिंचवाया जो उनके नोबेल शांति पुरस्कार की रेस का हिस्सा है. हालांकि ट्रंप ने कहा कि वे नोबेल की चाहत नहीं रखते बल्कि सिर्फ 'लोगों की जिंदगी बचाना' चाहते हैं. 

जेलेंस्की भी फोटो-स्टंट के जाल में

आर्मेनिया-अजरबैजान समझौते को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सराहा. उन्होंने X पर लिखा, 'मैंने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से बात की और ट्रंप की मदद से हुए इस समझौते के लिए बधाई दी.' NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस अब जेलेंस्की को अलास्का बुलाने की प्लानिंग कर रहा है, जहां ट्रंप इस हफ्ते पुतिन से मिलेंगे. एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि सभी को उम्मीद है कि ये त्रिपक्षीय मुलाकात होगी. 

हाल ही में सोशल मीड‍िया पर जारी एक वीड‍ियो याद होगा जिसमें जेलेंस्की को ट्रंप और उनके डिप्टी जेडी वेंस ने व्हाइट हाउस में सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी. अब जेलेंस्की चिंतित हैं कि ट्रंप-पुतिन की मुलाकात 3.5 साल पुराने यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म करने की शर्तें थोप सकती है्. लेकिन यूक्रेन अमेरिका के समर्थन के बिना युद्ध नहीं लड़ सकता, इसलिए जेलेंस्की ट्रंप को 'ना' नहीं कह सकते जैसा मोदी ने किया. 

कैसे बचे मोदी?

17 जून को मोदी और ट्रंप की बात ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान मिनी-वॉर के बाद पहली बार हुई. मोदी कनाडा में G7 समिट में थे और ट्रंप ने उनसे अमेरिका रुकने की गुजारिश की. लेकिन मोदी ने विनम्रता से मना कर दिया. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बयान में कहा कि मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत-पाकिस्तान सीजफायर दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीधी बातचीत से हुआ, न कि अमेरिकी मध्यस्थता से. 

विदेश मंत्रालय ने 18 जून को बयान में कहा कि ट्रंप ने पूछा कि क्या मोदी कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका रुक सकते हैं. पहले से तय प्रतिबद्धताओं के कारण मोदी ने असमर्थता जताई. दोनों नेताओं ने जल्द मुलाकात की कोशिश करने पर सहमति जताई. उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर 18 जून को ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच के लिए मौजूद थे. 

भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी

इंड‍ियन डिप्लोमैट्स को डर था कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़कर (हाइफनेशन) अपनी 'शांति मध्यस्थता' का ढोंग रच सकते हैं. न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सीनियर भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि मोदी को शक था कि ट्रंप मुनीर और उनके बीच मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे. इसलिए उन्होंने व्हाइट हाउस का न्योता ठुकरा दिया. 

मिनी-वॉर के कुछ हफ्तों बाद भारत के पीएम का पाकिस्तानी सैन्य नेता के साथ एक कमरे में दिखना नामुमकिन था. मोदी के तेज दिमाग और तुरंत फैसले ने न सिर्फ डिप्लोमैटिक गलती को रोका बल्कि ट्रंप को पीआर जीत का मौका भी नहीं दिया. जहां ट्रंप आर्मेनिया-अजरबैजान के नेताओं को एक साथ लाए और जेलेंस्की-पुतिन को एक फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मोदी ने उनके फोटो स्टंट के जाल से चतुराई से बच निकलने का रास्ता चुना. 

---- समाप्त ----
By: युद्धजीत शंकर दास
