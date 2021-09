अमित शाह ने मीराबाई चनू को किया सम्मानित, कहा- अगली बार आप गोल्ड जीतकर आएं

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर&डी) कार्यक्रम के 51वें स्थापना दिवस समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चनू को सम्मानित किया. अमित शाह ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारती वेटलिफ्टर सेखोम मीराबाई चनू को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया.

गृह मंत्री शाह ने कहा कि मैं मीराबाई चनू को धन्यवाद कहना चाहता हूं. वह अब पुलिस परिवार का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से देश का नाम रोशन किया है. पुलिसकर्मियों के अमित शाह ने कहा कि पुलिस की नौकरी काफी कठिन है. मुझे लगता है कि लोकतंत्र सिपाहियों की बदौलत ही सुरक्षित है. अतीत में पुलिस की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किय गया है. पुलिस के अच्छे कार्यों को हाइलाइट नहीं किया गया. बीपीआर&डी द्वारा पुलिस की छवि को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए.

Delhi: Union Home Minister Amit Shah felicitates #Tokyo Olympics silver medalist weightlifter Mirabai Chanu at the 51st Foundation Day celebration of the Bureau of Police Research and Development



Manipur Govt appointed her as Addl Superintendent of Police (Sports) in police dept pic.twitter.com/EeItAEFjKb