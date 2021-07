मीराबाई चानू को जमीन पर खाना खाते देखकर चौंके माधवन, बोले- ये सच नहीं हो सकता

ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा किया है. मीराबाई चानू जब टोक्यो से मेडल लेकर अपने घर मणिपुर पहुंचीं तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. खास बात ये है कि मीरा बाई चानू 2 साल बाद अपने परिवार से मिली. मीराबाई की एक फोटो वायरल हो रही है जहां वे अपने परिवार से साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रही हैं. एक्टर आर माधवन ने इस पर रिएक्ट किया है.

जमीन पर खाना खाते हुए मीराबाई चानू की फोटो वायरल

वायरल फोटो में मीराबाई अपने घर के लोगों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाती दिख रही हैं. मीराबाई की इस फोटो शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन लिखा- ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू अपने घर मणिपुर में हैं. इस स्ट्रॉन्ग महिला ने कम संसाधनों और गरीबी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया. ये सच्ची प्रेरणा हैं. यूजर ने इस पोस्ट को आर माधवन को टैग किया है. इसके बाद फोटो पर कमेंट करते हुए माधवन ने कहा- ये सच नहीं हो सकता. अभी मेरे पास कुछ कहने को शब्द नहीं है.

Mirabai Chanu at her humble home in Manipur after winning the Silver Medal at the #Olympics This strong willed woman didn't let lack of resources & poverty stop her from achieving her dreams! A true Inspiration! 🙏 @Rajeev_GoI @ActorMadhavan pic.twitter.com/3Vgq4Bc0b9

मीराबाई चानू को 2 साल बाद घर का खाना खाने का मौका मिला. घर के खाने के साथ मीराबाई ने अपने ट्विटर हैंडल पर फोटो भी शेयर की थी. इस दौरान उन्होंने लंबे समय बाद घर का खाना खाने की खुशी जताई थी. टोक्यो से इंफाल इंटरनेशल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मीराबाई चानू भावुक हो गई थीं. उन्होंने अपनी मां को गले से लगाया था. वे अपने परिवार से दो साल बाद मिली थीं.

This feeling of meeting my family after a long span of 2 years is beyond words. I'm grateful to each one of you for showing faith in me and supporting me. Thank you Ema and baba for all the sacrifices you made for me to reach at this level. pic.twitter.com/RlXby6QoOv