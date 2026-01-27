scorecardresearch
 
याक चीज से गुच्ची तक... EU नेताओं को राष्ट्रपति भवन के भोज में परोसे गए ये हिमालयी व्यंजन

राष्ट्रपति भवन में ईयू नेताओं के सम्मान में आयोजित भोज में हिमालयी व्यंजनों पर आधारित खास मेन्यू परोसा गया. इसमें कश्मीर से पूर्वोत्तर तक के पारंपरिक स्वाद आधुनिक अंदाज में पेश हुए. गुच्छी, याक चीज, रागी और कश्मीरी सेब जैसे व्यंजन शामिल थे.

यूरोपीय नेताओं के सम्मान में राष्ट्रपति ने दिया डिनर (Photo: AFP/ AP)
यूरोपीय नेताओं के सम्मान में राष्ट्रपति ने दिया डिनर (Photo: AFP/ AP)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इन दोनों नेताओं के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को डिनर की मेजबानी की. राष्ट्रपति भवन में यूरोपीय यूनियन के नेताओं के सम्मान में आयोजित भोज में भारत की हिमालयी पाक विरासत पर आधारित विशेष व्यंजन परोसे गए.

राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस डिनर में मेन्यू हिमालयी क्षेत्रों की पाक कला पर आधारित था. इस मेन्यू में कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पारंपरिक पकवान और उन्हें पकाने की तकनीक को आधुनिक फाइन-डाइनिंग अंदाज में पेश किया गया. भोजन की शुरुआत जाखिया आलू, हरी टमाटर चटनी के साथ ही झंगोरा की खीर और मेह लून, व्हाइट चॉकलेट के साथ की गई.

इसके बाद सूप में सुंदरकला ठिचोनी परोसी गई, जो उत्तराखंड की कुट्टू नूडल्स की डिश है, जिसमें तिब्बती प्रभाव है. साइड डिश में याक चीज कस्टर्ड के साथ भांग मठरी, सरसों और लौकी के साथ ग्लेज की गई बिच्छू बूटी पत्ता और सर्दियों की गाजर की कढ़ी भी शामिल थी. मेन कोर्स में गुच्छी (मोरेल मशरूम) और सोलन मशरूम को खसखस, जली टमाटर सॉस और हिमाचली स्वर्णू चावल के साथ परोसा गया.

यह भी पढ़ें: 'ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार, यूरोपीय देशों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे', ट्रंप का ऐलान

इसके साथ राय पत्ता, कश्मीरी अखरोट, भुना टमाटर और अखुनी से बनी तीन तरह की चटनियां भी परोसी गईं. डेजर्ट में हिमालयी रागी और कश्मीरी सेब का केक तिमरू और सी बकथॉर्न क्रीम के साथ खजूर और कच्चे कोको वाला कॉफी कस्टर्ड, और हिमालयी शहद से सजी पर्सिमन भी शामिल थी. ये व्यंजन शेफ प्रतीक साधु और कमलेश नेगी के सहयोग से तैयार किए गए थे, जो राष्ट्रपति भवन की ओर से भारत की समृद्ध पाक विरासत को बढ़ावा देने के प्रयास को दर्शाता है.
 

