Heat Wave Alert: इन 8 राज्यों में अगले पांच दिनों तक चलेगी हीट वेव, बाहर निकलने से पहले हो जाएं सावधान!

Heat Wave Alert: देशभर में गर्मी की तपिश लगातार बढ़ रही है. तापमान में वृद्धि होने की वजह से कई राज्यों की जनता परेशान है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके बताया है कि कम से कम आठ राज्यों में अगले पांच दिन जमकर हीट वेव चलेगी. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब आदि जैसे राज्य शामिल हैं. ऐसे में हीट वेव के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए कई तरह की सावधानियों को बरतने की जरूरत है.

मौसम विभाग (IMD) ने ट्वीट करके बताया, ''अगले पांच दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में हीट वेव के जारी रहने की संभावना है.'' मालूम हो कि इनमें से कई राज्यों में पिछले कई दिनों से गर्मी का कहर जारी है.

दिल्ली के तापमान की बात करें तो यहां आज का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा. हीट वेव आज भी जारी है. शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा. वहीं, 10 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

Heat Wave Spell likely to continue over Rajasthan, Punjab, Haryana-Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Vidarbha, Bihar and Jharkhand during next 5 days pic.twitter.com/mBVQmjswRI