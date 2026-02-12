scorecardresearch
 
Hug Day 2026 Wishes: रोमांटिक मैसेज भेजकर दें 'हग डे' पर पार्टनर को जादू की झप्पी

Happy Hug Day Wishes: वैलेंटाइन वीक का छठा दिन हग डे माना जाता है. यह दिन अपने पार्टनर को प्यार और अपनापन जताने का सबसे प्यारा मौका माना जाता है. एक सच्चा हग न केवल दिलों को करीब लाता है, बल्कि रिश्ते में भरोसा भी बढ़ाता सकता है. इस खास मौके पर आप अपने साथी को दिल छू लेने वाले संदेश और शायरियां शेयर कर सकते हैं.

हग डे पर ये खास मैसेज शेयर करें. (Photo: Pixabay)
तुमसे वादा करता हूं,
मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा,
कभी तुमको दुख नहीं दूंगा...
हग डे की शुभकामनाएं
 

एक सच्चा हग वो एहसास है,
जो बिना कहे दिल की हर बात कह देता है.
मुझे आज और हमेशा,
बस तुम्हारी बाहों का सहारा चाहिए.
Happy Hug Day 2026
 

कोई कहे इसे जादू की झप्पी,
कोई कहे इसे प्यार
मौका है ये खूबसूरत बहुत
आ गले लग जा यार
Happy Hug Day
 

तुम्हारे साथ रहते-रहते,
तुम्हारी चाहत सी हो गई.
तुमसे बात करते-करते,
तुम्हारी आदत सी हो गई.
एक पल न मिले तो
बेचैनी सी लगती है,
दोस्ती निभाते-निभाते
तुमसे मोहब्बत सी हो गई.
Happy Hug Day
 

तू मेरी मोहब्बत,
तू मेरा जुनून,
तेरी बाहों में ही बसा है सुकून.
गले लगा ले मुझे इस हग डे पर,
बस तेरा साथ चाहिए हर एक जन्म.
Happy Hug Day 2026

