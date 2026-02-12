Hug Day 2026 Wishes: रोमांटिक मैसेज भेजकर दें 'हग डे' पर पार्टनर को जादू की झप्पी

तुमसे वादा करता हूं,

मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा,

कभी तुमको दुख नहीं दूंगा...

हग डे की शुभकामनाएं



एक सच्चा हग वो एहसास है,

जो बिना कहे दिल की हर बात कह देता है.

मुझे आज और हमेशा,

बस तुम्हारी बाहों का सहारा चाहिए.

Happy Hug Day 2026



कोई कहे इसे जादू की झप्पी,

कोई कहे इसे प्यार

मौका है ये खूबसूरत बहुत

आ गले लग जा यार

Happy Hug Day



तुम्हारे साथ रहते-रहते,

तुम्हारी चाहत सी हो गई.

तुमसे बात करते-करते,

तुम्हारी आदत सी हो गई.

एक पल न मिले तो

बेचैनी सी लगती है,

दोस्ती निभाते-निभाते

तुमसे मोहब्बत सी हो गई.

Happy Hug Day



तू मेरी मोहब्बत,

तू मेरा जुनून,

तेरी बाहों में ही बसा है सुकून.

गले लगा ले मुझे इस हग डे पर,

बस तेरा साथ चाहिए हर एक जन्म.

Happy Hug Day 2026

