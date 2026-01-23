Basant Panchami Wishes: सरस्वती पूजा का त्योहार, जीवन में लाए खुशियां अपार...बसंत पंचमी पर शेयर करें ये शुभकामना संदेश

> फूलों की वर्षा, शरद की फुहार,

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार,

चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार,

मुबारक हो सबको, बसंत पंचमी का त्योहार!

> तू स्वर की दाता है,

तू ही वर्णों की ज्ञाता

तुझमें ही नवाते शीष,

हे शारदा मैया, दे अपना आशीष

बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना!



> उमंग दिल में और आंखों में है प्यार,

खुशियां लेकर आया बसंत का त्योहार.

Happy Basand Panchami 2026!



> वीणा लेकर हाथ में, सरस्वती हो आपके साथ में,

मिले मां का आशीर्वाद आपको हर दिन,

हर बार हो मुबारक आपको

सरस्वती पूजा का यह त्योहार

बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं!



> सरस्वती पूजा का यह प्यारा त्योहार, जीवन में खुशी लाए अपार,

सरस्वती विराजे आपके द्वार, शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार!

Happy Basant Panchami 2026



> पीले-पीले सरसों के फूल,

पीली उड़े पतंग,

आपके जीवन में रहें बसंत के रंग!



बसंत पंचमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!



---- समाप्त ----