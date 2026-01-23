scorecardresearch
 
Basant Panchami Wishes: सरस्वती पूजा का त्योहार, जीवन में लाए खुशियां अपार...बसंत पंचमी पर शेयर करें ये शुभकामना संदेश

Basant Panchami Wishes in Hindi: हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. यह दिन ज्ञान, कला, संगीत और शिक्षा की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है.बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है, जो सर्दियों के अंत और गर्मियों की शुरुआत का संकेत देता है. प्रकृति में हरियाली, सरसों के पीले फूल इस पर्व को और खास बना देते हैं. इस शुभ अवसर पर आप अपने प्रियजनों को मां सरस्वती के आशीर्वाद से भरपूर मैसेज भेजकर बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Basant Panchami 2026 Wishes in Hindi

> फूलों की वर्षा, शरद की फुहार,
सूरज की किरणें, खुशियों की बहार,
चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार,
मुबारक हो सबको, बसंत पंचमी का त्योहार!


> तू स्वर की दाता है,
तू ही वर्णों की ज्ञाता
तुझमें ही नवाते शीष,
हे शारदा मैया, दे अपना आशीष
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना!


> उमंग दिल में और आंखों में है प्यार,
खुशियां लेकर आया बसंत का त्योहार.
Happy Basand Panchami 2026!

> वीणा लेकर हाथ में, सरस्वती हो आपके साथ में,
मिले मां का आशीर्वाद आपको हर दिन,
हर बार हो मुबारक आपको
सरस्वती पूजा का यह त्योहार
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं!


> सरस्वती पूजा का यह प्यारा त्योहार, जीवन में खुशी लाए अपार,
सरस्वती विराजे आपके द्वार, शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार!
Happy Basant Panchami 2026 


> पीले-पीले सरसों के फूल, 
पीली उड़े पतंग, 
आपके जीवन में रहें बसंत के रंग!


> उमंग दिल में और आंखों में है प्यार
खुशियां लेकर आया बसंत का त्योहार
बसंत पंचमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!
 

