सूरत में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, जान एवं माल का नुकसान नहीं

यह घटना गुजरात के सूरत की है. लकड़ी के गोदाम में आग लगने का मामला है. अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

सूरत में लकड़े के गोदाम में लगी आग (Photo: ITG)
गुजरात के सूरत के कतारगाम वेड दरवाजा जिलानी ओवर ब्रिज के पास लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी. आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची. फिलहाल आग से किसी तरह के जान एवं माल की हानि की खबर नहीं है. 

डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर प्रकाश ने बताया कि फायर ब्रिगेड को रात 9.50 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली. मौके पर 10 से 15 गाड़ियां तुरंत पहुंच गई. आग बुझाने में हमारी पूरी टीम लगी है. अभी आग बुझाने का काम किया जा रहा है. अभी आग लगने का कारण  पता नहीं चल पाया है. दमकल की टीमें आग बुझाने में लगी हुई हैं.

