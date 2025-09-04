scorecardresearch
 

अड़ गए थे विपक्षी राज्य, वोटिंग की नौबत फिर देर रात... GST में हुई कटौती की 'इनसाइड स्टोरी'

जीएसटी दरों में सुधार का खाका सरकार ने महीनों पहले ही तैयार कर लिया था. इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बीते कई महीनों से अलग-अलग समूहों और राज्यों से बातचीत कर ग्राउंडवर्क पूरा कर रही थीं.

GST में बड़ी राहत देने का होमवर्क 6 महीने पहले से शुरू हो गया था (Photo: PTI)
कहते हैं कि कोई भी बड़ा फैसला अचानक नहीं होता और जीएसटी दरों में की गई हाल की कटौती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. सूत्रों के मुताबिक, आम जनता को राहत देने का यह फैसला रातोंरात नहीं लिया गया, बल्कि इसके लिए सरकार ने छह महीने पहले से ही होमवर्क शुरू कर दिया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट निर्देश था कि मध्य वर्ग और गरीब जनता को बड़ी राहत मिलनी चाहिए. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार छह महीने तक अलग-अलग समूहों के साथ बैठकें कर जमीन पर काम किया.

गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील वस्तुओं पर टैक्स को लेकर कई बैठकें कीं ताकि बाद में कोई विवाद न उठे. पीएम मोदी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि राज्यों के राजस्व पर कोई नकारात्मक असर न पड़े, ताकि संघीय ढांचे की मजबूती बनी रहे.

यह भी पढ़ें: Stock Market Close: जीएसटी को लेकर बड़े ऐलान... फिर भी शुरुआती तेजी से फिसला बाजार... जानिए क्यों

इन राज्यों ने किया था विरोध

तमाम होमवर्क पूरा करने के बाद जीएसटी परिषद की बैठक दो दिन के लिए बुलाई गई थी. पीएम मोदी ने लालकिले से जनता को जीसएटी दरों में राहत का ऐलान किया था लिहाजा राहत भी जल्दी देनी थी. ऐसे में जीएसटी परिषद की बैठक बुलाई गई थी. लेकिन विपक्ष के शासन वाले राज्यों को चिंता अपने राजस्व में हो होने वाली कमी से थी.

जानकारी के मुताबिक तीन सितंबर (बुधवार) को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ राज्यों ने दरों में कटौती का विरोध किया. इसमें पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल और कर्नाटक का विरोध सबसे तेज था. लिहाजा जिस जीएसटी परिषद की बैठक को शाम 7 बजे तक खत्म हो जाना था वो रात के साढे नौ बजे तक चली.

अड़ गए थे कर्नाटक और केरल

हालांकि विपक्ष के शासन वाले राज्य आख़िरी समय तक हील-हवाला करते रहे. सूत्रों के मुताबिक़ बुधवार को जीएसटी परिषद की बैठक में पंजाब और पश्चिम बंगाल तो बाद में तैयार हो गए पर कर्नाटक और केरल आख़िरी वक़्त तक अड़े रहे. वे चाहते थे कि राज्यों की राजस्व हानि की भरपाई के लिए केंद्र सरकार कोई ठोस आश्वासन दे.

यह भी पढ़ें: दूध, ब्रेड, पनीर, सब्जियां... वो 20 चीजें जो आप हर दिन खरीदते हैं, जीएसटी कट से अब इतनी हो जाएंगी सस्‍ती

इसी कारण जो बैठक सात बजे खत्म होनी थी, वो लंबी खिंचती गई. विपक्षी राज्य चाहते थे कि यह मसला अगले दिन यानी चार सितंबर तक के लिए टाल दिया जाए. पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनता को राहत देने का फैसला आज ही होना चाहिए इसके लिए वो रात भर बैठने को तैयार है.

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने दिया वोटिंग का विकल्प

बैठक मे जारी इस गतिरोध से अन्य राज्य ऊब गए. तब छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि अगर कर्नाटक और केरल तैयार नहीं हो रहे तो फिर क्यों ना वोटिंग ही करा ली जाए. ग़ौरतलब है कि जीएसटी परिषद में अमूमन आम राय से ही निर्णय होते आए हैं. केवल लॉटरी पर 28% जीएसटी के मुद्दे पर वोटिंग की नौबत आई थी.

चौधरी ने अपनी बात एक बार नहीं बल्कि कई बार कही. अंत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी कहना पड़ा कि अगर सदस्य वोटिंग चाहते हैं तो साफ साफ बताए. तब विपक्षी राज्य सतर्क हो गए के क्योंकि वोटिंग में विरोध करने की बात से राज्य की जनता की नाराजगी झेलने का डर था. तब पश्चिम बंगाल ने दखल दिया और कर्नाटक और केरल को मनाया. इस तरह जीएसटी सुधार पर आम राय बन सकी और बुधवार देर रात को वित्तमंत्री ने फ़ैसले का ऐलान किया.

यह भी पढ़ें: '33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब शून्य जीएसटी', वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री ने सभी राज्यों को किया आश्वस्त

बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को भरोसा दिया कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा. इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए वित्त मंत्री ने कमरे में बीच मे रखी आयताकार टेबल की ओर इशारा कर कहा कि यहां रखा पैसा केंद्र का भी है और राज्यों का भी. अगर राज्यों को नुक़सान हो रहा है तो केंद्र को भी हो रहा है. लेकिन अभी उद्देश्य आम लोगों को राहत देना है.

उन्होंने कहा कि केंद्र के पास अलग से राशि नहीं है बल्कि राज्यों और केंद्र दोनों को मिल कर यह काम पूरा करना है. उन्होंने कहा कि राज्यों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

