Stock Market Close: जीएसटी को लेकर बड़े ऐलान... फिर भी शुरुआती तेजी से फिसला बाजार... जानिए क्यों

देश में जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं और इसका असर भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में देखने को मिला. खुलने के साथ ही मार्केट के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी तूफानी तेजी के साथ भागे, लेकिन बाजार बंद होते-होते ये शुरुआती तेजी धीमी पड़ गई. हालांकि, दोनों लगातार दूसरे दिन ग्रीन जोन में बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 150.30 अंक की उछाल के साथ क्लोज हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स ने महज 19 अंक की तेजी लेकर कारोबार खत्म किया. जबकि ओपनिंग के साथ ही सेंसेक्स ने 600 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाई थी.

80 हजार के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स

शेयर मार्केट की ओपनिंग के साथ बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,567.71 की तुलना में जोरदार तेजी लेकर 81,456.67 पर खुला था और लगातार तेजी के साथ इसी दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया. लेकिन आखिरी कारोबारी घंटे में इसकी रफ्तार तेजी से धीमी पड़ती हुई नजर आई और ये फिसलते हुए 80,608.94 तक टूट गया. हालांकि, अंत में सेंसेक्स 150.30 अकों की तेजी लेकर 80,718.01 पर क्लोज हुआ.

निफ्टी का भी सेंसेक्स जैसा हाल

सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी इंडेक्स का भी हाल रहा और ये इंडेक्स शुरुआती कारोबार में अपने बीते कारोबारी बंद 24,715.05 के मुकाबले उछाल के साथ 24,980.75 के लेवल पर ओपन हुआ, लेकिन अंत में ये भी बुरी तरह फिसला और शुरुआती 250 अंकों से ज्यादा तेजी घटकर महज 19.25 अंक रह गई. निफ्टी 24,734.30 पर बंद हुआ.

सबसे ज्यादा उछलने वाले 10 शेयर

बात करें, शेयर बाजार में तेज उछाल के साथ क्लोज होने वाले टॉप-10 शेयरों के बारे में तो, लार्जकैप में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर (5.96%), बजाज फाइनेंस शेयर (4.28%), बजाज फिनसर्व शेयर (1.98%), ट्रेंट शेयर (1.35%) और एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी का शेयर (1.06%) की उछाल के साथ क्लोज हुआ.

