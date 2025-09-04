त्योहारों से पहले आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए नए GST रिफॉर्म से तमाम चीजों के टैक्स रेट में कटौती हो चुकी है, जो 22 सितंबर से लागू होगा. इस जीएसटी रिफॉर्म से हर वर्ग को लाभ मिलेगा, क्योंकि डेली इस्तेमाल होने वाली चीजों से लेकर टीवी-एसी फ्रीज तक के दाम घट जाएंगे.
हर दिन सुबह से शाम तक लोग दूध, ब्रेड से लेकर सब्जियां आदि की खरीदारी करते हैं. दफ्तर से घर जाते वक्त लोग अक्सर दूध, ब्रेड, अंडा, सिगरेट, गुटका और सब्जियों जैसी चीजें लेकर जाते हैं. नए जीएसटी रिफॉर्म के तहत इनके भी दाम घटेंगे. हम ऐसी ही 10 चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो हर दिन खरीदी जाती हैं और जिनपर जीएसटी रेट घटा है.
दूध, पनीर और डेयरी आइटम्स पर कितना जीएसटी?
ब्रेकरी वाले उत्पाद कितने सस्ते
डेली यूज वाली अन्य वस्तुएं
कितना सस्ता हो जाएंगी ये चीजें
अगर मान लीजिए आप इन चीजों को लेकर हर दिन 1000 रुपये की शॉपिंग करते हैं, जिनपर एवरेज जीएसटी रेट 12% लगता है और नए जीएसटी रेट लागू होने के बाद इन सभी आइटम्स पर एवरेज 5% का जीएसटी लागू होगा तो आपके हरदिन की खरीदारी में करीब 80 रुपये की कटौती होगी.
880 रुपये के समान पर एवरेज 12 फीसदी = 120 रुपये यानी कुल खरीदारी 1000 रुपये
अब 880 रुपये पर 5% जीएसटी = 44 रुपये यानी कुल खरीदारी 924 रुपये
कुल बचत = 120-44 = 76 रुपये
इलेक्ट्रॉनिक्स और ये आइटम्स भी हुए सस्ते
एयर कंडीशनर (AC) 28% से 18% कर दिया गया है. वहीं बर्तन धोने की मशीनें, टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कैटेगरी में रख दिया गया है.
एग्रीकल्चर आइटम्स भी हुए सस्ते
ट्रैक्टर (1800cc से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) 12% से 5%, पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब 18% से 5%, मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए कृषि मशीनरी 12% से 5%, कम्पोस्टिंग मशीनें , स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्ट्स रोलर्स और जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व 12% से 5% कर दिया गया है.
क्या-क्या महंगे हुए
कोल्ड ड्रिंग, प्राइवेट जेट, यॉट, क्रिकेट मैच टिकट, पान मसाला, गुटखा, शराब, लग्जरी गाड़ियां और सिन गुड्स के अन्य उत्पाद महंगे हुए हैं. इन चीजों पर अबसे 40 फीसदी जीएसटी देना होगा.