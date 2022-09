Queen Elizabeth II: राजकीय शोक में झुका भारत का झंडा, Google हुआ 'बेरंग'!

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर उनके सम्मान में आज, 11 सितंबर को पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक है. भारत में राजकीय शोक के दौरान सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है.

वहीं, सर्च इंजन गूगल भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर राजकीय शोक मना रहा है. दिवंगत महारानी के सम्मान में रंगीन गूगल 'बेरंग' हो गया है. गूगल आज, 11 सितंबर को देश में घोषित राजकीय शोक के दिन ग्रे रंग का दिखाई दे रहा है, जो एक मौन श्रद्धांजलि का प्रतीक है.

रंगीन दिखने वाला Google सिंपल और ग्रे दिखाई दे रहा है. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने भी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

Sending our deepest condolences to the people of the UK and around the world mourning the passing of Queen Elizabeth II. Her steadfast leadership and public service have been a constant through many of our lifetimes. She will be missed.