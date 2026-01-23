नाइट क्लब अग्निकांड: गोवा से दिल्ली तक लूथरा ब्रदर्स के कई ठिकानों पर ED की रेड

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को गोवा के चर्चित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपियों, सौरभ और गौरव लूथरा के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने लूथरा भाइयों से जुड़े कुल 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है, जिनमें से 3 ठिकाने गोवा में और 5 दिल्ली में स्थित हैं. यह कार्रवाई 6 दिसंबर को हुए उस भीषण अग्निकांड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में की गई है, जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी.

पुलिस जांच में पहले ही खुलासा हुआ था कि लूथरा ब्रदर्स का 42 शेल कंपनियों का एक जाल है, जो दिल्ली के एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं. इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी और अवैध धन को सफेद करने की आशंका जताई जा रही है.

हाल ही में थाईलैंड से डिपोर्ट होकर भारत लाए गए लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें इस छापेमारी के बाद और बढ़ सकती हैं.

दिल्ली और गोवा में ED की घेराबंदी

ED की टीमों ने आज सुबह दिल्ली और गोवा में एक साथ दबिश दी. दिल्ली में लूथरा भाइयों के निवास और उनके उत्तर दिल्ली स्थित कार्यालयों की तलाशी ली जा रही है, जहां से शेल कंपनियों के संचालन का संदेह है. वहीं, गोवा के उन ठिकानों और क्लब से जुड़े कार्यालयों को खंगाला जा रहा है, जहां से वित्तीय लेन-देन होता था. एजेंसी का मुख्य फोकस उन दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को जुटाना है, जो अवैध फंड के स्रोत का खुलासा कर सकें.

आरोपी सरपंच का सरेंडर

गुरुवार को मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व सरपंच ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. नगोआ-अरपोरा पंचायत के पूर्व सरपंच रोशन रेडकर ने शुक्रवार सुबह मापुसा स्थित एडिशनल सेशन कोर्ट में सरेंडर कर दिया. रेडकर ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब अग्निकांड मामले में आरोपी है.

इससे पहले हाई कोर्ट द्वारा उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद वह फरार चल रहा था. गोवा पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया था.

