वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली AIIMS में भर्ती

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोमवार को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) में भर्ती कराया गया है. समाचार एजेंसी के मुताबिक, उन्हें अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया है. उन्हें सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे भर्ती कराया गया है.

बताया जा रहा कि निर्मला सीतारमण रूटीन चेकअप के लिए एम्स पहुंची हैं. रूटीन चेकअप के बाद वे घर जा सकती हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, निर्मला सीतारमण को रूटीन चेकअप और पेट में हल्का इंफेक्शन होने के बाद भर्ती किया गया था. उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.



