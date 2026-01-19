scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UKG में पढ़ने वाले बेटे का रिजल्ट देखते ही इंजीनियर पिता की मौत, स्कूल में ही तोड़ा दम

पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां बेटे का रिजल्ट देखते ही पिता की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई. इस घटना से स्कूल स्टाफ भी सदमे में हैं.

Advertisement
X
दीपांकर बोरदोलोई, जिनकी बेटे का रिजल्ट देखने के बाद हो गई मौत. (Photo: Screengrab)
दीपांकर बोरदोलोई, जिनकी बेटे का रिजल्ट देखने के बाद हो गई मौत. (Photo: Screengrab)

असम के जोरहाट से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. जहां बेटे का रिजल्ट लेने के बाद अचानक एक पिता की तबीयत खराब हो गई और वो जमीन पर गिर पड़े. जिसके बाद पिता को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन बचाया नहीं जा सका.

रिजल्ट लेकर निकलते ही हुई तबीयत खराब

जानकारी के अनुसार मंगलवार को सैमफोर्ड स्कूल में एक दुखद घटना हुई. जहां एक पिता अपने बेटे का परीक्षा परिणाम लेने स्कूल गए थे और वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. मृतक की पहचान कछ गरल इलाके के सोनारी गांव के रहने वाले दीपांकर बोरदोलोई (35) के रूप में हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Lucknow School Student Death
6वीं के छात्र की मौत... एग्जाम हॉल में बेहोश होकर गिरा, फिर उठा नहीं
Death of a 10th-Grade Student in BC Gurukul School telangana
स्कूल में 10वीं की छात्रा की अचानक मौत, माता-पिता ने टीचर्स पर लगाए गंभीर आरोप
PM Narendra Modi
PM मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की रखी नींव, कहा- 'विकास-विरासत' अब भारत की नई पहचान
PM Narendra Modi
पीएम मोदी दो दिन के बंगाल-असम दौरे पर, वंदे भारत स्लीपर से काजीरंगा कॉरिडोर तक देंगे कई बड़ी सौगातें
Assam Police vs Singapore Police on Zubeen Death
असम पुलिस बनाम सिंगापुर पुलिस... जुबिन गर्ग की मौत हादसा थी या साजिश?

यह भी पढ़ें: बिस्तर पर लेटकर Reel देखते-देखते थम गई मासूम की सांसें, अमरोहा में चौथी कक्षा के छात्र मयंक की अचानक मौत

सूत्रों के अनुसार बोरदोलोई अपने बेटे का रिजल्ट लेने स्कूल आए थे, जो UKG में पढ़ता है. लेकिन रिजल्ट लेने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वे गिर पड़े. स्कूल में मौजूद लोग तुरंत उन्हें इमरजेंसी इलाज के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले गए. लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी. 

Advertisement

सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे दीपांकर

इस घटना के बाद स्कूल कैंपस में मातम छा गया. शिक्षक, माता-पिता और छात्र इस अचानक हुए नुकसान से गहरे सदमे में हैं. दीपांकर बोरदोलोई तेओक डिवीजन के तहत सिंचाई विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. उनकी असामयिक मृत्यु से उनके परिवार, सहकर्मी और स्थानीय समुदाय गहरे शोक में हैं. हालांकि इंजीनियर के मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. पूरे मामले में अभी पुलिस का भी बयान नहीं आया है. 

(पूर्णा बिकाश बोरा)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement