बैठक के बाद बोले किसान नेता- गोली या शांतिपूर्ण समाधान, सरकार से कुछ तो जरूर लेंगे वापस

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है. किसान सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं. पिछले 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है. इस बीच, मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं की बातचीत हुई. दोपहर 3 बजे शुरू हुई ये बैठक करीब 7 बजे खत्म हुई.

सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अब भी अड़े हैं. बैठक के बाद एक किसान नेता ने तो यहां तक कहा कि हम सरकार से कुछ तो जरूर वापस लेंगे, चाहे वो बुलेट हो या शांतिपूर्ण समाधान.

सरकार के साथ बातचीत का हिस्सा रहे किसान नेता चंदा सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा. हम सरकार से कुछ तो जरूर वापस लेंगे, चाहे वो बुलेट हो या शांतिपूर्ण समाधान. उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए फिर आएंगे.

