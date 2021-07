ईरान में फंसे 5 भारतीय नाविकों की PM से वतन वापसी कराने की गुहार, 403 दिन बाद जेल से रिहा

ईरान की जेल में 400 से ज्यादा दिनों तक कैद रहने वाले पांच भारतीय नाविकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मदद की अपील की है. इन पांच नाविकों को ईरान ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था. फिर आरोप साबित नहीं होने के बाद 9 मार्च 2021 को, तकरीबन 403 दिनों बाद बरी किया गया. लेकिन अब परेशानी यह है कि बरी होने के बाद भी ये लोग ईरान से घर नहीं लौट पा रहे क्योंकि ईरानी प्रशासन ने इनके कागजात वापस नहीं किए हैं.

अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगते (Indian seafarers Video for PM Modi) हुए इन पांच भारतीय नाविकों ने वीडियो बनाया है. वीडियो में अनिकेत नाम का नाविक कहता है, 'माननीय प्रधानमंत्री मोदी, हम यह वीडियो वतन वापसी के लिए बना रहे हैं. हम यह वीडियो चाबहार से बना रहे हैं जो कि ईरान में है. यह वही चाबहार है जहां भारत 200 मिलियन डॉलर का एक बंदरगाह बना रहा है.'

#Exclusive | 5 Indian seafarers released in Iran after 400 days appeal to PM Modi for help@PMOIndia @narendramodi @MEAIndia @India_in_Iran @dhamugaddam @Iran_in_India @DrSJaishankar @JZarifhttps://t.co/BSbMTjLqs8 via @indiatoday pic.twitter.com/7TkFUk87Yu