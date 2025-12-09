scorecardresearch
 
Lok Sabha Electoral Reforms Debate Live: लोकसभा में चुनाव सुधार पर डिबेट, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की शुरुआत

aajtak.in | नई दिल्ली | 09 दिसंबर 2025, 12:19 PM IST

Electoral Reforms Discussion Live Updates: संसद के चालू शीतकालीन सत्र का आज सातवां दिन है. आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है. चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत मनीष तिवारी ने की है. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

संसद के चालू शीतकालीन सत्र के सातवें दिन आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है. संसद के निचले सदन में हो रही इस बड़ी डिबेट में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता और राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुमनाम चंदे तक, हर पहलू पर बात होगी. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस चर्चा की शुरुआत की है.

12:19 PM (एक मिनट पहले)

चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की है शुरुआत

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हो गई है. चर्चा की शुरुआत से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील चर्चा है. इस चर्चा के दौरान संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप-प्रत्यारोप से बचकर चुनाव सुधार पर ही केंद्रित रहें. इस डिबेट की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की है.

12:11 PM (9 मिनट पहले)

इंडिगो संकट पर लोकसभा में राममोहन नायडू ने दिया बयान, कहा- तय करेंगे जवाबदेही

Posted by :- Bikesh Tiwari

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू लोकसभा में इंडिगो संकट पर बयान दे रहे हैं. उन्होंने इंडिगो संकट पर सरकार की ओर से उठाए गए कदम गिनाए और कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा की जा रही है. डीजीसीए हर जरूरी कदम उठा रही है. इस संकट के पीछे आंतरिक रोस्टर की समस्या सामने आई है. इंडिगो के सीईओ को नोटिस दिया गया है. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा. यात्रियों का पैसा रिफंड किया जा रहा है. इंडिगो की जवाबदेही तय की जाएगी. नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं और इन नियमों से समझौता नहीं किया जाएगा.

12:05 PM (16 मिनट पहले)

Parliament Session: घुमंतू जातियों के उत्थान के लिए ओम बिरला ने दी ये सलाह

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान घुमंतू जातियों का मुद्दा उठा. लोकसभा में इन जातियों के उत्थान को लेकर सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास गिनाए. उन्होंने कहा कि हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे. हमारी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है. इससे पहले, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर ने लोकसभा में घुमंतू जातियों के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर प्रश्न किया. इस प्रश्न पर मंत्री के जवाब से पहले आसन से स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे कि घुमंतू जातियों के लोग जिस भी सदस्य के इलाके में हों, वहीं उनके लिए शैक्षणिक शिविर लगवाएं. इस तरह के प्रयासों से आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होंगी और उनका सशक्तिकरण हो सकेगा.

11:55 AM (26 मिनट पहले)

Electoral Reforms: वोटर लिस्ट में नाम, चंदे पर लगाम... लोकसभा में बड़ी डिबेट

Posted by :- Bikesh Tiwari

वोटर लिस्ट, SIR, चुनावी फंडिंग, EVM की विश्वसनीयता और राजनीतिक दलों को मिलने वाला गुमनाम चंदा ये चुनाव सुधार के अहम मुद्दे हैं. चुनाव सुधार चुनावी प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए संवैधानिक प्रयास हैं. आज लोकसभा में इन मुद्दों पर लंबी चर्चा होगी.

11:53 AM (27 मिनट पहले)

Electoral Reforms: सामने आई चुनाव सुधार डिबेट के वक्ताओं की लिस्ट

Posted by :- Bikesh Tiwari

चुनाव सुधार पर लोकसभा में होने जा रही डिबेट में शामिल होने जा रहे वक्ताओं की लिस्ट सामने आ गई है. बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय, अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल लोकसभा में बोलेंगे. वहीं, कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्ज्वल रमण सिंह, ईशा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद, गोवाल पडवी और ज्योतिमणि का नाम वक्ताओं की लिस्ट में है.

11:45 AM (35 मिनट पहले)

Parliament Session: 15 लाख से अधिक किसान कर रहे प्राकृतिक खेती- शिवराज

Posted by :- Bikesh Tiwari

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन बड़े संकट के रूप में सामने आया है. सारी दुनिया के सामने यह संकट खड़ा है. इसके खतरों से कृषि को बचाने के लिए हम अनेकों प्रयास कर रहे हैं. धरती के लगातार बढ़ते तापमान के कारण हम बीजों की नई किस्में लगातार तैयार कर रहे हैं. फसलों का उत्पादन न घटे, इसलिए आईसीआर ने पिछले 10 साल में 2900 से अधिक किस्में जारी की हैं, जिनमें 2600 से अधिक किस्में जलवायु अनुकूल हैं. पानी बचे, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू कर माइक्रो इरिगेशन मिशन चलाया जा रहा है. सरकार ने पिछले साल ही प्राकृतिक कृषि मिशन लॉन्च किया है. 15 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. इसके साथ-साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.

11:36 AM (45 मिनट पहले)

Parliament Session: जलप्लावन से नुकसान भी फसल बीमा के दायरे में- शिवराज

Posted by :- Bikesh Tiwari

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में कहा कि जलप्लावन के कारण फसलों को हुआ नुकसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में आएगा. पंजाब की तरह अगर कहीं ऐसा होता है, तो वह भी फसल बीमा योजना के दायरे में आएगा. उन्होंने नारियल को लेकर एक प्रश्न के जवाब में कहा कि नारियल उत्पादन में हमारा देश पहले स्थान पर है. 30 हजार करोड़ से अधिक का नारियल हमने निर्यात भी किया है. शिवराज ने कहा कि नारियल को रोगों के कारण नुकसान अधिक हुआ है. इनसे निपटने के लिए गंभीर प्रयास जा रहे हैं. खुद भी कोयंबटूर गया था, केंद्रीय विशेषज्ञ दल का गठन किया. इस दल ने दौरा कर मूल्यांकन करने के बाद वैज्ञानिक छिड़काव के साथ ही नियमित निगरानी के साथ ही यांत्रिक सफाई को भी प्राथमिकता दी जा रही है. हमने कोलाजी क्षेत्र में कलेक्टिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया था, जो अभी प्रक्रिया में है.

11:26 AM (54 मिनट पहले)

Parliament Session: नित्यानंद राय ने गिनाए वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कदम

Posted by :- Bikesh Tiwari

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद को न तो भारत के संविधान में भरोसा है, ना ही लोकतंत्र में विश्वास है. इसने हजारों हजार मां-बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा है. यह समस्या 1967 से ही है. एक समय था जब पशुपति से तिरुपति तक का क्षेत्र रेड कॉरिडोर कहलाता था. यह सिमट गया है. 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का सफाया था. पहले की सरकारें इसे राज्य की समस्या मानती थीं. इसकी वजह से कोई पहल नहीं की गई. मोदी सरकार ने प्रभावी नीति बनाई है और इसके सफाये का संकल्प लिया है. मोदी सरकार ने इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और रणनीति बनाई गई है. उन्होंने अलग-अलग योजनाओं के तहत राज्यों को आवंटित बजट भी गिनाए. नित्यानंद राय लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वामपंथी उग्रवाद को लेकर केंद्र की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे. गृह राज्यमंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की जानकारी दी और सरेंडर से लेकर मारे जाने तक, आंकड़े भी गिनाए और कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर पुनर्वास योजना बनाई है.

11:26 AM (55 मिनट पहले)

Electoral Reforms: लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर बड़ी डिबेट

Posted by :- Bikesh Tiwari

एसआईआर के मुद्दे पर संसद का चालू शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रहा है. शुरुआती तीन दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद गतिरोध दूर हुआ और अब लोकसभा में चुनाव सुधार पर बड़ी डिबेट होने जा रही है. लोकसभा में आज इस डिबेट की शुरुआत कांग्रेस की ओर से चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी करेंगे. पहले चर्चा थी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में चुनाव सुधार पर डिबेट की शुरुआत कर सकते हैं.

