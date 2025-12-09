Lok Sabha Electoral Reforms Debate Live: लोकसभा में चुनाव सुधार पर डिबेट, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की शुरुआत

11:26 AM (54 मिनट पहले)

Parliament Session: नित्यानंद राय ने गिनाए वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कदम

Posted by :- Bikesh Tiwari

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद को न तो भारत के संविधान में भरोसा है, ना ही लोकतंत्र में विश्वास है. इसने हजारों हजार मां-बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा है. यह समस्या 1967 से ही है. एक समय था जब पशुपति से तिरुपति तक का क्षेत्र रेड कॉरिडोर कहलाता था. यह सिमट गया है. 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का सफाया था. पहले की सरकारें इसे राज्य की समस्या मानती थीं. इसकी वजह से कोई पहल नहीं की गई. मोदी सरकार ने प्रभावी नीति बनाई है और इसके सफाये का संकल्प लिया है. मोदी सरकार ने इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और रणनीति बनाई गई है. उन्होंने अलग-अलग योजनाओं के तहत राज्यों को आवंटित बजट भी गिनाए. नित्यानंद राय लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वामपंथी उग्रवाद को लेकर केंद्र की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे. गृह राज्यमंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की जानकारी दी और सरेंडर से लेकर मारे जाने तक, आंकड़े भी गिनाए और कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर पुनर्वास योजना बनाई है.