Lok Sabha Electoral Reforms Debate Live: लोकसभा में चुनाव सुधार पर डिबेट, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की शुरुआत

संसद के चालू शीतकालीन सत्र के सातवें दिन आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है. संसद के निचले सदन में हो रही इस बड़ी डिबेट में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता और राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुमनाम चंदे तक, हर पहलू पर बात होगी. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस चर्चा की शुरुआत की है.
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हो गई है. चर्चा की शुरुआत से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील चर्चा है. इस चर्चा के दौरान संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप-प्रत्यारोप से बचकर चुनाव सुधार पर ही केंद्रित रहें. इस डिबेट की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की है.
नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू लोकसभा में इंडिगो संकट पर बयान दे रहे हैं. उन्होंने इंडिगो संकट पर सरकार की ओर से उठाए गए कदम गिनाए और कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा की जा रही है. डीजीसीए हर जरूरी कदम उठा रही है. इस संकट के पीछे आंतरिक रोस्टर की समस्या सामने आई है. इंडिगो के सीईओ को नोटिस दिया गया है. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा. यात्रियों का पैसा रिफंड किया जा रहा है. इंडिगो की जवाबदेही तय की जाएगी. नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं और इन नियमों से समझौता नहीं किया जाएगा.
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान घुमंतू जातियों का मुद्दा उठा. लोकसभा में इन जातियों के उत्थान को लेकर सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास गिनाए. उन्होंने कहा कि हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे. हमारी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है. इससे पहले, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर ने लोकसभा में घुमंतू जातियों के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर प्रश्न किया. इस प्रश्न पर मंत्री के जवाब से पहले आसन से स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे कि घुमंतू जातियों के लोग जिस भी सदस्य के इलाके में हों, वहीं उनके लिए शैक्षणिक शिविर लगवाएं. इस तरह के प्रयासों से आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होंगी और उनका सशक्तिकरण हो सकेगा.
वोटर लिस्ट, SIR, चुनावी फंडिंग, EVM की विश्वसनीयता और राजनीतिक दलों को मिलने वाला गुमनाम चंदा ये चुनाव सुधार के अहम मुद्दे हैं. चुनाव सुधार चुनावी प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए संवैधानिक प्रयास हैं. आज लोकसभा में इन मुद्दों पर लंबी चर्चा होगी.
चुनाव सुधार पर लोकसभा में होने जा रही डिबेट में शामिल होने जा रहे वक्ताओं की लिस्ट सामने आ गई है. बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी, अभिजीत गंगोपाध्याय, अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल लोकसभा में बोलेंगे. वहीं, कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्ज्वल रमण सिंह, ईशा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद, गोवाल पडवी और ज्योतिमणि का नाम वक्ताओं की लिस्ट में है.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन बड़े संकट के रूप में सामने आया है. सारी दुनिया के सामने यह संकट खड़ा है. इसके खतरों से कृषि को बचाने के लिए हम अनेकों प्रयास कर रहे हैं. धरती के लगातार बढ़ते तापमान के कारण हम बीजों की नई किस्में लगातार तैयार कर रहे हैं. फसलों का उत्पादन न घटे, इसलिए आईसीआर ने पिछले 10 साल में 2900 से अधिक किस्में जारी की हैं, जिनमें 2600 से अधिक किस्में जलवायु अनुकूल हैं. पानी बचे, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू कर माइक्रो इरिगेशन मिशन चलाया जा रहा है. सरकार ने पिछले साल ही प्राकृतिक कृषि मिशन लॉन्च किया है. 15 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. इसके साथ-साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में कहा कि जलप्लावन के कारण फसलों को हुआ नुकसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में आएगा. पंजाब की तरह अगर कहीं ऐसा होता है, तो वह भी फसल बीमा योजना के दायरे में आएगा. उन्होंने नारियल को लेकर एक प्रश्न के जवाब में कहा कि नारियल उत्पादन में हमारा देश पहले स्थान पर है. 30 हजार करोड़ से अधिक का नारियल हमने निर्यात भी किया है. शिवराज ने कहा कि नारियल को रोगों के कारण नुकसान अधिक हुआ है. इनसे निपटने के लिए गंभीर प्रयास जा रहे हैं. खुद भी कोयंबटूर गया था, केंद्रीय विशेषज्ञ दल का गठन किया. इस दल ने दौरा कर मूल्यांकन करने के बाद वैज्ञानिक छिड़काव के साथ ही नियमित निगरानी के साथ ही यांत्रिक सफाई को भी प्राथमिकता दी जा रही है. हमने कोलाजी क्षेत्र में कलेक्टिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया था, जो अभी प्रक्रिया में है.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद को न तो भारत के संविधान में भरोसा है, ना ही लोकतंत्र में विश्वास है. इसने हजारों हजार मां-बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा है. यह समस्या 1967 से ही है. एक समय था जब पशुपति से तिरुपति तक का क्षेत्र रेड कॉरिडोर कहलाता था. यह सिमट गया है. 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का सफाया था. पहले की सरकारें इसे राज्य की समस्या मानती थीं. इसकी वजह से कोई पहल नहीं की गई. मोदी सरकार ने प्रभावी नीति बनाई है और इसके सफाये का संकल्प लिया है. मोदी सरकार ने इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और रणनीति बनाई गई है. उन्होंने अलग-अलग योजनाओं के तहत राज्यों को आवंटित बजट भी गिनाए. नित्यानंद राय लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वामपंथी उग्रवाद को लेकर केंद्र की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे. गृह राज्यमंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की जानकारी दी और सरेंडर से लेकर मारे जाने तक, आंकड़े भी गिनाए और कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर पुनर्वास योजना बनाई है.
एसआईआर के मुद्दे पर संसद का चालू शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रहा है. शुरुआती तीन दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद गतिरोध दूर हुआ और अब लोकसभा में चुनाव सुधार पर बड़ी डिबेट होने जा रही है. लोकसभा में आज इस डिबेट की शुरुआत कांग्रेस की ओर से चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी करेंगे. पहले चर्चा थी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में चुनाव सुधार पर डिबेट की शुरुआत कर सकते हैं.