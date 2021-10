लेह में आधी रात भूकंप का झटका, म्यांमार में भी हिली धरती; जानिए-रिक्टर स्केल पर क्या रही तीव्रता

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह (Leh) में आधी रात भूकंप का झटका महसूस किया गया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की तीव्रता 3.8 आंकी है. हालांकि, तीव्रता कम होने की वजह से भूकंप से किसी नुकसान की जानकारी नहीं सामने आई है. इसके साथ ही किसी के भी हताहत होने की भी सूचना नहीं है. इसके अलावा, देर रात म्यांमार में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि लद्दाख के लेह में आज 12:30 बजे भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 3.8 रही. झटके के बाद कई लोग अपने घरों से बाहर भी निकल आए. वहीं, कई लोगों के चेहरे पर डर भी दिखाई दिया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार किसी की जान नहीं गई.

रिक्टर पैमाने पर 3.8 की तीव्रता ज्यादा शक्तिशाली नहीं मानी जाती है. 5.0 की तीव्रता से ज्यादा वाले भूकंप में नुकसान होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है. लेह के अलावा, म्यांमार में भी भूकंप का झटका महासूस किया गया है. देर रात 11:58 बजे आया यह भूकंप म्यांमार के मोनीवा इलाके के पास आया था. इसकी तीव्रता 5.5 आंकी गई है. अभी इसमें भी बड़े स्तर पर नुकसान होने की सूचना नहीं है.

