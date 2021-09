उत्तराखंड के जोशीमठ में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही 4.6

उत्तराखंड के जोशीमठ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है. भूकंप का असर आपसपास के राज्यों पर भी हुआ है.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, सुबह 5.58 बजे भूकंप आया था. अब तक मिली जानकारी में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है.

An earthquake of magnitude 4.6 hit 31km WSW of Joshimath, Uttarakhand at 05:58 IST today: National Center for Seismology