Pakistan Earthquake: पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके, कम-से-कम 20 लोगों की गई जान, 200 घायल

पाकिस्तान में गुरुवार तड़के तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसमें कम-से-कम 20 लोगों के मरने की आशंका है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. पाकिस्तान के हरनेई इलाके में आए भूकंप की तीव्रता 5.7 आंकी गई है. इससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

मालूम हो कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की 6 के आसपास की तीव्रता काफी मानी जाती है और इससे ठीक-ठाक नुकसान होने की आशंका बनी रहती है.

पाकिस्तान में यह भूकंप आज सुबह तकरीबन तीन बजे आया, जिसके बाद हड़कंप मच गया. घर में आराम से सो रहे लोगों ने आनन-फानन में बाहर निकलकर बचने की कोशिश की. इसके अलावा, भूकंप से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है. वहीं, डिजाजटर मैनेजमेंट के अधिकारियों का कहना है कि अभी मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है.

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी सुहैल अनवर हाशमी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि छतों और दीवारों के गिरने से कई पीड़ितों की मौत हो गई. वहीं, सरकार के मंत्री मीर जिया उल्लाह ने कहा कि हमें सूचना मिल रही है कि भूकंप के कारण 20 लोग मारे गए हैं. बचाव-अभियान जारी है.

#UPDATE Around 20 people have been killed and dozens seriously injured by a shallow earthquake in southern Pakistan.



Many of the victims died when roofs and walls collapsed after the 5.7 magnitude quake struck https://t.co/yILCtvhAWl pic.twitter.com/yrsAo0zg6k