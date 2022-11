पंजाब के अमृतसर में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इन झटकों की तीव्रता 4.1 मापी गई. इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में पिछले एक हफ्ते में दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए.

An earthquake of magnitude 4.1 occurred 145km west-northwest of Amritsar, Punjab, at around 3.42am, today. The depth of the earthquake was 120 km below the ground: National Center for Seismology pic.twitter.com/c565a76ndE