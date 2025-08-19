scorecardresearch
 

ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ी, पुतिन से मुलाकात के बाद अप्रूवल रेटिंग में उछाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग पुतिन से मुलाकात के बाद 54% तक पहुंच गई है, जो पिछले महीने से 4% अधिक है. InsiderAdvantage सर्वे ने यह बढ़त दर्ज की है, जबकि अन्य पोल्स हाल में ट्रंप के खिलाफ रहे थे. विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी लोकप्रियता में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.

राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात की तस्वीर. (Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में हाल ही में इजाफा देखा गया है. यह बढ़त उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद सामने आई है, जहां दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की संभावना पर चर्चा की थी. हालांकि तीन घंटे चली इस बातचीत से कोई ठोस समझौता नहीं निकल पाया और ट्रंप को इस शिखर वार्ता को संभालने के तरीके पर आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी जनता की नजरों में उनकी स्थिति मजबूत हुई है.

InsiderAdvantage के वीकेंड सर्वे में 54% रिस्पॉन्डर्स ने ट्रंप के कामकाज को समर्थन दिया, जबकि 44% असहमत दिखे और 2% ने कोई राय नहीं दी. यह आंकड़े जुलाई के मुकाबले 4% सुधार दिखाते हैं, जब इसी एजेंसी के सर्वे में केवल 50% मतदाता ही उनके प्रदर्शन से संतुष्ट थे. उस समय जेफ्री एप्सटीन फाइल विवाद ने सुर्खियां बटोरी थीं.

एक पोलस्टर का कहना है कि InsiderAdvantage का रुझान पहले भी ट्रंप के पक्ष में थोड़ा झुका हुआ देखा गया था, खासकर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले की अवधि में उनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ी थी. फिर भी, यह सर्वे हालिया कई रिपोर्ट्स की तुलना में ट्रंप के लिए कहीं ज्यादा सकारात्मक है. उदाहरण के लिए, पिछले महीने YouGov ट्रैकर में 57% लोगों ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के काम से असंतोष जताया था और सिर्फ 13% ने सकारात्मक राय दी थी.

ट्रंप की पॉपुलैरिटी में लगातार उतार-चढ़ाव

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी में लगातार उतार-चढ़ाव होते रहेंगे. वॉशिंगटन में सोमवार को उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है, जिसमें यूरोपीय नेता कीयर स्टारमर, इमैनुएल मैक्रों और फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल होंगे.

पिछली बार जब जेलेंस्की 28 फरवरी को व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तब ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उनकी आलोचना करते हुए उन्हें "एंटाइटल्ड" रवैये का आरोप लगाया था. इस टकराव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाराज़गी जरूर बढ़ाई, लेकिन घरेलू स्तर पर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगभग स्थिर रही. एमर्सन कॉलेज के शुरुआती मार्च के पोल के अनुसार, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 48% पर बनी रही, हालांकि डिसअप्रूवल रेटिंग 1% बढ़कर 43% हो गई.

जेलेंस्की की रेटिंग में जब आया उछाल...

दूसरी तरफ, जेलेंस्की के लिए यह विवाद फायदेमंद साबित हुआ. कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशियोलॉजी के सर्वे के मुताबिक, उनकी अप्रूवल रेटिंग 57% से बढ़कर 68% हो गई. यूक्रेनी जनता को लगा कि उनके राष्ट्रपति के साथ अमेरिकी मेजबानों ने उचित व्यवहार नहीं किया, जिससे सहानुभूति बढ़ी.

यह स्थिति पूरी तरह नई नहीं है. जून 2018 में सिंगापुर में ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन की ऐतिहासिक मुलाकात ने भी उनकी पॉपुलैरिटी में बड़ा बदलाव नहीं किया था. उस समय Associated Press-NORC Center के सर्वे में उनकी अप्रूवल रेटिंग 41% पर स्थिर रही. हालांकि, 55% लोगों ने इस मीटिंग को सकारात्मक कदम माना, लेकिन उन्होंने क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिया.

---- समाप्त ----
