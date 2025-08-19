पुतिन से बातचीत के लिए ट्रंप ने बीच में रोकी यूरोपीय नेताओं की मीटिंग, जल्द हो सकती यूक्रेन युद्ध पर त्रिपक्षीय वार्ता!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ जारी एक महत्वपूर्ण बैठक को कुछ वक्त के लिए रोक दिया, ताकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की जा सके. ये जानकारी जर्मन के एक समाचार पत्र बिल्ड ने दी है.

समाचार पत्र के अनुसार, ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ-साथ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय संघ के नेताओं और NATO के महासचिव के साथ व्हाइट हाउस में एक उच्चस्तरीय बैठक कर रहे थे. लेकिन मीटिंग को बीच में रोककर उन्होंने पुतिन से बातचीत करने के लिए उन्हें फोन लगा दिया. जिससे ये बैठक कुछ देर के लिए रुक गई. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कॉल के बाद ये वार्ता फिर से शुरू हो गई.

बिल्ड के अनुसार ट्रंप ने पहले कहा था कि वह बैठक के बाद पुतिन से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके बजाय बैठक के बीच में ही फोन कॉल लगा दिया. ये कदम उनकी सहज और स्वतंत्र शैली को दिखाता है. साथ ही यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों में उनकी केंद्रीय भूमिका को भी उजागर करता है.

Advertisement

करेंगे त्रिपक्षीय वार्ता: ट्रंप

ट्रंप ने दिन में पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, 'हम अमेरिका, यूक्रेन और रूस के साथ एक त्रिपक्षीय वार्ता की कोशिश करेंगे.' उन्होंने ये भी जोड़ा, 'पुतिन वास्तव में कुछ करना चाहते हैं.'

वहीं, यूरोपीय नेता ट्रंप पर यूक्रेन के लिए बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शांति समझौते में क्षेत्रीय रियायतों से बचना होगा.

इस असामान्य कदम ने ट्रंप के कूटनीति को अपने तरीके से संभालने के आत्मविश्वास को रेखांकित किया. उन्होंने पहले कहा था, 'एक या दो हफ्ते में हमें पता चलेगा कि क्या हम रूस-यूक्रेन संघर्ष को सुलझा सकते हैं. संभवनाएं ये भी है कि ये ना भी सुलझ पाए.'

बातचीत के लिए तैयार हैं यूक्रेन: जेलेंस्की

वहीं, व्हाइट हाउस में मीडिया से बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वह रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूक्रेन की सर्वोच्च प्राथमिकता युद्ध को रोकना है.

2014 में शुरू हुआ था विवाद

आपको बता दें कि यूक्रेन-रूस युद्ध, जो 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के साथ शुरू हुआ और 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण में बदल गया, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है. ट्रंप का ये कदम उनकी मध्यस्थता के जरिए युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों को और तेज करने का संकेत देता है.

Advertisement

---- समाप्त ----