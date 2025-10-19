scorecardresearch
 

Feedback

दिवाली-छठ पर घर जाना है! दिल्ली से लेकर मुंबई तक भीड़ ही भीड़, सूरत में ट्रेन पकड़ने के लिए 2 KM लंबी लाइन

दीपावली और छठ पर्व पर अपने घरों को लौटने के लिए बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं. आलम यह है कि लोग ट्रेन पकड़ने के लिए 12 घंटे से पहले ही लाइन में लग जा रहे हैं.

Advertisement
X
पटना रेलवे स्टेशन पर विभिन्न शहरों से ट्रेन से पहुंचे यात्रियों की भीड़. ( (Photo: PTI))
पटना रेलवे स्टेशन पर विभिन्न शहरों से ट्रेन से पहुंचे यात्रियों की भीड़. ( (Photo: PTI))

दीपावली और छठ पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों की बड़ी भीड़ स्टेशन पर देखने को मिल रही है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर देश के अन्य शहरों के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है. ऐसा ही कुछ शनिवार शाम गुजरात के सूरत में उधना रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला. यहां ट्रेन पकड़कर अपने शहर जाने के लिए यात्रियों को लंबी लाइन दिखी. ये यात्री रविवार को जाने वाली विविध साप्ताहिक और स्पेशल ट्रेनों में सफ़र करने के लिए लाइन लगाकर बैठे हुए थे. 

12 घंटे पहले से ही लाइन में लगे थे यात्री

उधना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 से करीबन दो किलोमीटर दूर यात्रियों की लंबी लाइन लगी थी. स्टेशन परिसर में और परिसर के बाहर लिम्बायत इलाके में यात्रियों की लंबी क़तारें लग गई थीं. जिसकी तस्वीरें आजतक के कैमरे में एक्सलूसिव क़ैद हुई है. सूरत के उधना रेलवे स्टेशन के परिसर में और परिसर के बाहर रात के अंधेरे में खुले मैदान में यात्रियों की लाइन शनिवार रात से ही लग गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

traffic jam delhi ncr
धनतेरस पर दिल्ली-NCR में भीषण ट्रैफिक जाम, नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक रेंगती दिखी गाड़ियां 
दिल्ली के एक प्रसिद्ध मार्केट में उमड़ी लोगों की भीड़. (Photo: PTI)
सड़कों पर महाजाम... आगरा एक्सप्रेस-वे से लेकर दिल्ली-NCR में रेंग रहीं गाड़ियां, ट्रेनें भी ठसाठस 
A major traffic jam occurred in Delhi before the festival, leaving people stuck for hours.
दिल्ली में दिवाली से पहले लगा महाजाम, सड़कों पर रेंगती दिखीं गाड़ियां 
Delhi's air turns suffocating even before Diwali
दीवाली से पहले ही 'दमघोंटू' हुई दिल्ली की हवा, AQI 300 के पार, 9 स्टेशन रेड जोन में 
In August 2025, Delhi Chief Minister Rekha Gupta was attacked by a man named Rajesh Khimji during a public hearing
दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल, राजेश खिमजी है आरोपी 

यह भी पढ़ें: दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, जानें- दिन की पहली और लास्ट ट्रेन की डिटेल

रविवार की सुबह और दोपहर को ट्रेन में बैठने के लिए श्रमिक यात्री 12 घंटे पहले ही लंबी लाइन लगाकर धूल मिट्टी में बैठे हुए थे. जिनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल हैं.

Advertisement

रेल मंत्री ने दिल्ली में लिया भीड़ नियंत्रण का जायजा

शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे. यहां उन्होंने भीड़ नियंत्रण की तैयारियों का जायजा लिया. आज तक से बातचीत में रेल मंत्री ने बताया कि आज पीक रश का दिन है. स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री सुविधा केंद्र और अतिरिक्त टिकटिंग काउंटर बनाए गए हैं.

मुंबई रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करते जवान

रेल मंत्री ने बताया कि शनिवार को लगभग 1 लाख 75 हजार यात्री स्टेशन पर पहुंचे हैं, जिनमें से 75 हजार नॉन-रिज़र्व यात्री हैं. त्यौहारों के इस व्यस्त सीजन में भीड़ को संभालने के लिए 12000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं ताकि यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके. उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और कई लोगों पर FIR दर्ज की गई है.

भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां यात्रियों को क्रमबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है. ताकि व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अफरा-तफरी न हो. 

यह भी पढ़ें: गुजरात में दिवाली पर स्टेशनों पर भीड़, स्वदेशी की गूंज

मुंबई रेलवे स्टेशन पर भी उमड़ी लोगों की भीड़

Advertisement

शनिवार को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली. लेकिन रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतज़ाम किए हैं. खासतौर पर जनरल कोच के यात्रियों के लिए रेलवे ने अलग-अलग खटाल (बैरिकेटेड एरिया) बनाए हैं. जहां यात्रियों को सुव्यवस्थित तरीके से खड़ा किया गया है, ताकि किसी तरह की धक्का-मुक्की या भगदड़ की स्थिति न बने. अलग-अलग ट्रेनों के लिए अलग-अलग खटाल तय किए गए हैं.

ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन के बाहर 12 घंटे पहले से लाइन में लगे लोग

रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो. इसके साथ ही रेलवे के अन्य कर्मचारी भी प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की मदद में जुटे हैं. कई ऐसे यात्री भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है. उनका कहना है कि बाहर टिकट के दामों में मनमानी की जा रही है. फिर भी अधिकांश यात्रियों का मानना है कि इस बार रेलवे का इंतज़ाम बेहतर है, क्योंकि इससे न सिर्फ भीड़ नियंत्रित हो रही है बल्कि किसी भी तरह के हादसे की आशंका भी कम हुई है.

झांसी स्टेशन पर भी उमड़ी लोगों की भीड़

Advertisement

दीपावली और छठ पर्व को लेकर झांसी से गोरखपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ने लगी है. भीड़ अधिक होने के कारण कोई खिड़की से कोच में अदर घुसता हुआ नजर आ रहा है तो कोई धक्का-मुक्की खाते हुए अंदर जा रहा है. घर जाने वाले यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए झांसी डीआरएम और आरपीएफ ने स्वयं कमान संभाल ली है.

(इनपुट- सूरत से संजय राठौड़, झांसी से प्रमोद गौतम,  दिल्ली से मोहम्मद एजाज खैन)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement