scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हिंदू एक नहीं हुए तो गली-गली में होगा बांग्लादेश जैसा हाल...', धीरेंद्र शास्त्री की बड़ी चेतावनी

Dhirendra Shastri Bangladesh Statement: धीरेंद्र शास्त्री ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि हिंदू अब भी संगठित नहीं हुए, तो आने वाला समय बहुत घातक हो सकता है.

Advertisement
X
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री.(File Photo:ITG)
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री.(File Photo:ITG)

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात देखते हुए यहां के हिंदुओं को समय रहते सचेत होने की चेतावनी दी है.

छत्तीसगढ़ के भिलाई में धीरेंद्र शास्त्री ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा, ''यदि आप बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में नहीं देखना चाहते, तो अभी सही समय है. यदि हिंदू एक नहीं हुआ, तो जो बांग्लादेश में हुआ, वह भारत की गली-गली में होगा.''

बता दें कि पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हुई कई घटनाओं से वहां की हिंदू आबादी प्रभावित हुई है. बांग्लादेश में बीते 18 दिसंबर को कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास (25) को मैमनसिंह के बालुका में ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और उसके शव को आग लगा दी.

सम्बंधित ख़बरें

धीरेंद्र शास्त्री की बंगाल में एंट्री, क्‍या बिहार की तरह बीजेपी ले पाएगी फायदा?
Youths created ruckus at liquor shops in Mathura (Photo- Screengrab)
धीरेंद्र शास्त्री के आह्वान पर वृंदावन में जबरन शराब ठेका बंद कराने वालों पर एक्शन
pundit dheerendra shastri on geeta path event in kolkata and hindu nation campaign
धीरेंद्र शास्त्री ने कोलकाता में गीता पाठ आयोजन में शामिल होने की कही बात, देखें
सनातन हिंदू पदयात्रा का आज आखिरी दिन, देखें क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री
Indresh Upadhyay Wedding
कथावाचक इंद्रेश की शादी की पहली तस्वीर, दुल्हन की सादगी ने जीता दिल

एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, दास को पहले फैक्ट्री के बाहर भीड़ ने पीटा और फिर एक पेड़ से लटका दिया. भीड़ ने उसके शव को ढाका-मैमनसिंह राजमार्ग के पास छोड़ दिया और बाद में उसे आग लगा दी.

Advertisement

'कैंसर से भी खतरनाक है धर्मांतरण'

 

 

छत्तीसगढ़ में हालिया सांप्रदायिक तनाव या घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां जो हुआ वह अच्छा नहीं था, लेकिन हिंदुओं ने जिस तरह की एकता दिखाई, उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं.

धीरेंद्र शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा, "भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है. यह देश की आंतरिक सुरक्षा और संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है.'' देखें Video:- 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement