'हिंदू एक नहीं हुए तो गली-गली में होगा बांग्लादेश जैसा हाल...', धीरेंद्र शास्त्री की बड़ी चेतावनी

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात देखते हुए यहां के हिंदुओं को समय रहते सचेत होने की चेतावनी दी है.

और पढ़ें

छत्तीसगढ़ के भिलाई में धीरेंद्र शास्त्री ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा, ''यदि आप बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में नहीं देखना चाहते, तो अभी सही समय है. यदि हिंदू एक नहीं हुआ, तो जो बांग्लादेश में हुआ, वह भारत की गली-गली में होगा.''

बता दें कि पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हुई कई घटनाओं से वहां की हिंदू आबादी प्रभावित हुई है. बांग्लादेश में बीते 18 दिसंबर को कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास (25) को मैमनसिंह के बालुका में ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और उसके शव को आग लगा दी.

एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, दास को पहले फैक्ट्री के बाहर भीड़ ने पीटा और फिर एक पेड़ से लटका दिया. भीड़ ने उसके शव को ढाका-मैमनसिंह राजमार्ग के पास छोड़ दिया और बाद में उसे आग लगा दी.

Advertisement

'कैंसर से भी खतरनाक है धर्मांतरण'

छत्तीसगढ़ में हालिया सांप्रदायिक तनाव या घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां जो हुआ वह अच्छा नहीं था, लेकिन हिंदुओं ने जिस तरह की एकता दिखाई, उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं.

धीरेंद्र शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा, "भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है. यह देश की आंतरिक सुरक्षा और संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है.'' देखें Video:-

---- समाप्त ----