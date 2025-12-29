कम विजिबिलिटी से उड़ानें प्रभावित, 128 फ्लाइट्स रद्द, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे से नहीं राहत

घने कोहरे का असर फ्लाइट्स पर जारी है. कम विजिबिलिटी के कारण उड़ानों में काफी समस्या आ रही है. कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं तो कई रद्द की जा रही हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से कुल 128 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं. इनमें 64 आगमन वाली और 64 प्रस्थान वाली फ्लाइट्स शामिल हैं.

आईजीआई एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण कुछ उड़ानों में देरी हो रही है. घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन वर्तमान में CAT III परिस्थितियों में किया जा रहा है. इस वजह से उड़ानों में देरी या रद्द होने की संभावना बनी हुई है.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, उत्तरी भारत के कई हिस्सों में कोहरे के कारण कुछ एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है, जिससे फ्लाइट्स में देरी हो सकती है. यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे आधिकारिक एयरलाइन चैनलों से अपडेट लेते रहें, एयरपोर्ट पहुंचने और चेक-इन के लिए अतिरिक्त समय रखें. अपनी यात्रा की योजना अपडेट के अनुसार बनाने को कहा जा रहा है.

आप अधिक जानकारी के लिए एयरलाइन ग्राहक सहायता नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

इंडिगो (IndiGo): 0124 497 3838

एअर इंडिया (Air India): 011 6932 9333

स्पाइसजेट (SpiceJet): +91 (0)124 498 3410 / +91 (0)124 710 1600

एअर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express): +91 124 443 5600 / +91 124 693 5600

अकासा एयर (Akasa Air): 9606 112 131

इंडिगो ने दी जानकारी

Travel Advisory



Foggy conditions remain in place across Delhi and several airports in northern India, with visibility yet to improve fully. As a result, the earlier impact on flight movements is likely to extend into the noon hours, and some delays may continue.



We assure you… — IndiGo (@IndiGo6E) December 29, 2025

इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स में देरी की जानकारी शेयर की है. इंडिगो ने बताया कि दिल्ली और उत्तरी भारत के कई एयरपोर्ट्स पर कोहरे की स्थिति बनी हुई है, और विजिबिलिटी अभी पूरी तरह से सुधरी नहीं है. इस कारण फ्लाइट्स में देरी हो सकती है.

