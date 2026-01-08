scorecardresearch
 
तुर्कमान गेट मामले में चर्चा में ‘आयरन मैन’! कैंसर को मात देने वाले मलयाली IPS निधिन वाल्सन कौन हैं

नई दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने की घटना के बाद से डीसीपी निधिन वाल्सन चर्चा में हैं. उनके नेतृत्व में पुलिस बल ने स्थानीय विरोध और पथराव के बावजूद कानून व्यवस्था बनाए रखी. कैंसर को हराकर पुलिस फोर्स में वापसी करने वाले निधिन वाल्सन ने इस चुनौती को सफलतापूर्वक संभाला.

निधिन वाल्सन ने तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने का मामला बेहद ही अच्छे से संभाला
नई दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए टकराव के बाद मलयाली आईपीएस अधिकारी निधिन वाल्सन चर्चा में आ गए हैं. दिल्ली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी निधिन वाल्सन के नेतृत्व में ही इलाके में यह कार्रवाई की गई. स्थानीय लोगों के कड़े विरोध और पथराव के बीच कानून व्यवस्था लागू करने में उनके दृढ़ रवैये और मामले को सही ढंग से संभालने के तरीके की तारीफ हो रही है.

दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद प्रशासन ने प्राचीन सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास मौजूद अवैध निर्माणों को हटाने का फैसला लिया था. मस्जिद से सटे एक बैंक्वेट हॉल और एक डिस्पेंसरी को एमसीडी अधिकारियों ने तोड़ दिया.

इस अतिक्रमण को हटाने के दौरान कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी डीसीपी निधिन वाल्सन के नेतृत्व वाली पुलिस टीम पर थी. इस दौरान वो और उनकी टीम ने काम को बिल्कुल सही ढंग से किया और किसी तरह की ढील नहीं दी.

टकराव, पथराव और आंसू गैस

6 जनवरी की आधी रात से शुरू हुई कार्रवाई के बाद इलाके में भारी विरोध देखने को मिला. सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और बुलडोजरों को रोकने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और अधिकारियों को घेर लिया, जिससे हालात बिगड़ गए. स्थानीय लोगों के साथ झड़प में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए.

स्थिति जब नियंत्रण से बाहर होने लगी तो डीसीपी निधिन वाल्सन के निर्देश पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया. इस संबंध में बात करते हुए डीसीपी वाल्सन ने इंडिया टुडे से कहा, 'अदालत के आदेश को लागू करना हमारी जिम्मेदारी है. कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.' 

निधिन वाल्सन: कैंसर को मात देने वाले योद्धा

केरल के कन्नूर जिले से ताल्लुक रखने वाले निधिन वाल्सन 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वो सिर्फ एक पुलिस अधिकारी ही नहीं, बल्कि कैंसर को हराने वाले योद्धा के रूप में भी देशभर में जाने जाते हैं. साल 2021 में उन्हें स्टेज-4 नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा होने का पता चला था, लेकिन आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने कैंसर को भी हरा दिया.

कैंसर से मुक्त होने के बाद उन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल खेल प्रतियोगिताओं में से एक 'आयरनमैन' ट्रायथलॉन भी पूरा किया. इस प्रतियोगिता में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की दौड़ तय समय में पूरी करनी होती है. कैंसर से लड़कर भी आगे बढ़ने की उनकी सकारात्मक सोच कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है.

डीसीपी के काम करने के तरीके की होती रही है तारीफ

डीसीपी निधिन वाल्सन ने गोवा और दिल्ली में कई अहम ऑपरेशन्स का नेतृत्व किया है. नॉर्थ गोवा के एसपी रहते हुए उन्होंने ड्रग माफिया और भूमि अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी जिसकी काफी तारीफ हुई.

बड़ी से बड़ी चुनौती का शांत लेकिन सटीक तरीके से सामना करने की उनकी क्षमता दिल्ली के इस हालिया ऑपरेशन में भी दिखाई दी. पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन के संघर्षों के बावजूद लगातार आगे बढ़ते रहने वाले ये अधिकारी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं.

