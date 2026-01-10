फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुए बवाल में 13 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने हत्या की कोशिश की धारा भी लगाई

दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ दी है. पुलिस ने हिंसा के मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कोर्ट में पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या की कोशिश) भी लगाई गई है.

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 और 7 जनवरी की रात को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बताया था कि इस दौरान 36 हजार वर्ग फीट जमीन को खाली कराया गया था. अवैध कब्जा हटाने गई MCD के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद थी.

इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी थी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मस्जिद गिराने की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई गई, जिसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई. भीड़ ने पुलिस और MCD की टीम पर पथराव कर दिया था. इस पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिनमें से कुछ को सिर और दूसरे अंगों में चोटें आई हैं.

8 आरोपियों को हिरासत में भेजा

इसी बीच मस्जिद के पास हुई इस हिंसा के मामले में 8 आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस मामले में 5 आरोपी पहले से ही हिरासत में हैं. उनके वकील ने पुलिस थाने में मारपीट का आरोप लगाया है. इन आरोपों पर मजिस्ट्रेट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई से पहले पांचों आरोपियों का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने को कहा है.

इस हिंसा के सिलसिले में अब तक पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग है. शुक्रवार को पेश किए गए आठ आरोपियों को 21 जनवरी तक हिरासत में भेजा गया है. अदालत ने माना कि है कि हिंसा वाली जगह पर ये आरोपी मौजूद थे.

सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि सभी गिरफ्तारियां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है. आरोपियों की पहचान पुलिसकर्मियों ने भी की है.

