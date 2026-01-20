scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गणंत्र दिवस परेड देखने आएंगे 400 आदिवासी, नदियों के नाम पर होगी दर्शक दीर्घा

गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए सरकार ने देशभर से करीब 400 आदिवासियों को न्योता भेजा है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन आदिवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अवसर भी दिया जाएगा.

Advertisement
X
गणतंत्र दिवस परेड के लिए इस बार विशेष तैयारी (Photo: ITG)
गणतंत्र दिवस परेड के लिए इस बार विशेष तैयारी (Photo: ITG)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच गणतंत्र दिवस के भव्य आयोजन की तैयारियां भी जोरों पर है. गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड के लिए मेहमानों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं. इस आयोजन को भव्य रूप में देने के लिए दिल्ली में रहने वाले हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 50-50 दंपति को गणतंत्र दिवस परेड का न्योता भेजा गया है.

इस बार सरकार ने देशभर से 400 आदिवासियों को भी गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए निमंत्रण दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से देशभर से करीब 400 आदिवासियों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किए जाने को लेकर आदेश जारी किया गया है. इसके मुताबिक दर्शक दीर्घा में विविधता की झलक और अधिक निखरकर सामने आएगी.

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि देश के दूर-दराज़ के जंगली और पहाड़ी इलाकों के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले स्वदेशी समुदायों (आदिवासी) के प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अवसर भी दिया जाएगा. यह 400 अतिथि भी 5000 विशेष अतिथियों के साथ परेड देखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

26 जनवरी पर 'लॉन्ग वीकेंड', दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के पास यहां मनाएं छुट्टी
Yes
कड़कड़ाती ठंड में हो रही गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल
delhi Traffic
दिल्ली में चार दिन इन रास्तों से बचकर निकलें, परेड रिहर्सल की वजह से कई रूट बंद
गणतंत्र दिवस पर दिल्ली-NCR वालों की घूमने की है तैयारी? जाम से बचाएंगे ये 5 स्मार्ट टिप्स
रणभूमि से टूरिस्ट स्पॉट बना द्रास, -40° की ठंड और 72 फीट ऊंचा तिरंगा, घूम आएं इस बार

यह भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर में आतंकी मूवमेंट तेज, मुठभेड़ में तीन जवान घायल

इसके अलावा, दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 50-50 दंपति को भी गणतंत्र परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में परेड के गवाह बनेंगे. कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के विभागों की ओर से इस बार कुल 30 झांकियां शामिल होंगी. आम जनता भी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में अपनी पसंदीदा झांकी और परेड करने वाली टुकड़ी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन वोटिंग के जरिये अपना मत दे सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मौसम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, गणतंत्र दिवस पर पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, आ गई वेदर रिपोर्ट!

नदियों के नाम पर दर्शक दीर्घा

गणतंत्र दिवस परेड के लिए दर्शक दीर्घा के नाम देश की प्रमुख नदियों के नाम पर रखे गए हैं. जिन नदियों के नाम पर दर्शक दीर्घा के नामकरण किए गए हैं, उनमें ब्यास, ब्रह्मपुत्र, चंबल, चिनाब, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, यमुना जैसी प्रमुख नदियां शामिल हैं. ‘बीटिंग द रिट्रीट’ के लिए दर्शक दीर्घा के नाम बांसुरी, मृदंगम, सितार, सरोद और वीणा के नाम पर होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement