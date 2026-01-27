महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे पांच लोग, एक्सप्रेसवे पर चार की मौत, ट्रक ने 4KM तक घसीटा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार और अज्ञात वाहन में जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में चार लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है. पुलिस ने बताया कि कार में सवार सभी लोग महाकाल के दर्शन कर उज्जैन से नोएडा लौट रहे थे. ये हादसा एक्सप्रेसवे के चेनेज नंबर 194 के समीप हुआ, जो पापड़दा और नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि हरियाणा नंबर की कार में पांच लोग सवार थे. ये सभी लोग उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर नोएडा लौट रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार कार एक अज्ञात वाहन से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घायल एकमात्र बचे युवक ने पुलिस को बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक ने कार को कई किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे स्थिति और भयानक हो गई.

हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पापड़दा और नांगल राजावतान थाना पुलिस ने घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. मृतकों की पहचान अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन वे हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है. ट्रक चालक की तलाश की जा रही है जो हादसे के बाद फरार हो गया. जांच में सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों का सहारा लिया जा रहा है.

