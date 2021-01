दिल्ली: मेट्रो स्टेशन पर जवान ने CPR देकर बचाई शख्स की जान, शाह ने की तारीफ, जताई मिलने की इच्छा

दिल्ली मेट्रो के डाबरी मोड़ मेट्रो स्टेशन पर बीते दिनों एक व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी. जिसे वहां खड़े CISF के जवान ने तुरंत मदद पहुंचाई और उसकी जान बचा ली. जवान के इस शानदार काम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खुश हैं और उन्होंने जवान से मिलने की इच्छा जताई है.



शुक्रवार सुबह अमित शाह ने एक वीडियो रिट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी. अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘अभी इस वीडियो को देखा, जवान के द्वारा देश के प्रति इस भावना को वह सलाम करते हैं. मैंने CISF के डीजी से बात की है और इस जवान से मिलने की इच्छा व्यक्त की है, जिसने एक इंसान की जान बचाई है.’

Just came across this video!



So proud of our CAPF personnel for their unwavering commitment towards serving the motherland and humanity. Have informed DG CISF that, I would like to meet this brave and vigilant @CISFHQrs personnel who saved a precious life. https://t.co/n8sLhxCxLt