Weather Forecast Updates: अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम, इन राज्यों में बारिश का अनुमान, दिल्ली में कम होगा तापमान

फरवरी के महीने में ही दिल्ली-एनसीआर में लोगों को गर्मी सताने लगी है. हालांकि अगले 48 घंटों में मौसम में होने वाले बदलावों के कारण दिल्ली वालों को हल्की ठंडक महसूस हो सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में इस हफ्ते बारिश, बर्फबारी, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. दरअसल, पश्चिमी विक्षोभ अभी हिमाचल और उत्तराखंड के करीब है. यही कारण है कि दोनों राज्यों में इस हफ्ते मौसम बदल सकता है और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा.

उत्तराखंड में इस हफ्ते का मौसम काफी उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यहां उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश, गर्जना और बर्फबारी के होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के केलॉन्ग, चंबा, धर्मशाला, कल्पा, मनाली में कहीं-कहीं आंधी-तूफान के साथ बारिश, बर्फबारी की पूरी संभावना है.

इसके अलावा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है. उत्तराखंड के मौसम में होने वाले इस बदलाव का असर इस राज्य से सटे मैदानी इलाकों वाले राज्यों पर भी पड़ेगा.

♦ Under the influence of a Western Disturbance as a cyclonic circulation over Jammu & Kashmir & neighbourhood, isolated rainfall/snowfall very likely over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand during next 24 hours.@ndmaindia pic.twitter.com/gGXnUYNUEj