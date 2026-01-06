scorecardresearch
 
दिल्ली में एनकाउंटर... 69 गोलियां बरसाने वाले गिरोह के 2 शूटर गिरफ्तार

दिल्ली के आया नगर में 69 गोलियां बरसाने वाले मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने द्वारका इलाके में एक मुठभेड़ के बाद दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है.

पिछले साल आया नगर में तड़तड़ाई थीं गोलिया (Representative Image)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आया नगर गोलीबारी मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस के साथ एनकाउंटर में गिरोह के दो मुख्य शूटरों को द्वारका में दबोच लिया गया है. मंगलवार को हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी. 

गिरफ्तार किए गए शूटरों पर आया नगर में अंधाधुंध 69 गोलियां चलाने का आरोप है. 

घायल अवस्था में दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहे हैं.

द्वारका में हुआ एनकाउंटर

क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि आया नगर शूटआउट में शामिल आरोपी द्वारका इलाके में छिपे हुए हैं. पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दोनों शूटरों के पैर में गोलियां लगीं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार में ले लिया गया. पुलिस मौके से हथियार और कारतूस बरामद करने की कोशिश कर रही है.

जब आया नगर में तड़तड़ाईं गोलियां...

दक्षिणी दिल्ली के आया नगर इलाके में पिछले साल 30 नवंबर की सुबह हुए सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया था. इस वारदात में 52 साल के रत्तन नाम के शख्स को कार सवार बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल की जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक के शरीर से 69 गोलियां निकलीं, जबकि हमलावरों ने कुल 72 राउंड फायर किए थे. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था.

पुलिस ने कहा था कि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है. जांच में संकेत मिले हैं कि हत्या के पीछे विदेश में बैठे गैंगस्टरों की भूमिका हो सकती है.

