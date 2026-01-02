Delhi Crime: गाली-गलौच का विरोध करने पर शख्स की चाकू मारकर हत्या, नाबालिग लड़कों के ग्रुप पर शक

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में गाली-गलौज का विरोध करने पर एक अधेड़ शख्स की सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 50 वर्षीय बिहारी लाल के रूप में हुई है, जो अपने घर के बाहर खड़े कुछ लड़कों द्वारा दी जा रही गालियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे.

बिहारी लाल के विरोध करने पर नाराज बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू चला दिए, जिससे उनकी मौत हो गई. बिहारी लाल अपने घर में इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और उनकी दो बेटियां हैं.

इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में नाबालिग लड़कों के कई ग्रुप एक्टिव हैं, जो आए दिन चाकूबाजी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

विरोध करना पड़ा महंगा

वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब बिहारी लाल ने अपने घर के बाहर कुछ लड़कों को हंगामा और गाली-गलौज करते देखा. शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने लड़कों को वहां से जाने और अपशब्द न बोलने की हिदायत दी. इसी छोटी सी बात पर बदमाश इस कदर भड़क गए कि उन्होंने बिहारी लाल पर जानलेवा हमला कर दिया. सरेराह हुई इस हत्या ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

नशे का व्यापार और नाबालिगों का आतंक

स्थानीय निवासियों ने इस अपराध के लिए इलाके में फल-फूल रहे नशे के अवैध व्यापार को बड़ी वजह बताया है. लोगों का कहना है कि नशे की लत के कारण नाबालिग लड़कों के ग्रुप हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. आदर्श नगर में चाकूबाजी की घटनाएं आम हो चुकी हैं, जिससे लोग अपने घरों के बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं. पुलिस अब इस संगठित अपराध और नशे के नेटवर्क की जांच कर रही है.

