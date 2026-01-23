scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लात-घूंसों से मारा, रॉड से तोड़ी पसली... 70 साल की मां पर बेटी की हैवानियत, पुलिस ने लिया एक्शन

ये झकझोर देने वाली कहानी केरल के कोच्चि की है. यहां बेटी ने मामूली विवाद में अपनी 70 साल की मां पर इस कदर हैवानियत दिखाई कि मां की पसली टूट गई. बेटी ने पहले मां का गला पकड़ा, फिर लात-घूंसे मारे और आखिर में लोहे की रॉड से हमला कर दिया. अब पुलिस ने आरोपी बेटी के खिलाफ एक्शन लिया है. उसे कस्टडी में लेकर कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement
X
बेटी ने मां की पसली तोड़ दी. (Photo: Representational)
बेटी ने मां की पसली तोड़ दी. (Photo: Representational)

केरल के कोच्चि से सामने आई यह घटना बेहद सनसनीखेज है. यहां बेटी ने अपनी 70 वर्षीय मां के साथ ऐसी दरिंदगी की, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. मामूली घरेलू बातों को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया. बुजुर्ग मां के साथ बेटी ने लात-घूंसों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना 19 जनवरी को कोच्चि के कुंबलम इलाके में हुई. आरोपी महिला, जिसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, अपनी मां से इस बात से नाराज थी कि वह रोजमर्रा के कामों में दखल देती थी. इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई. आरोप है कि गुस्से में आई बेटी ने घर के गेट के पास मां का गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद उसने मां को बेरहमी से थप्पड़ मारे और लातों से मारा.

एफआईआर के मुताबिक, आरोपी बेटी ने मां को जान से मारने की धमकी भी दी और फिर लोहे की रॉड से उसके सीने पर वार कर दिया. इस हमले में बुजुर्ग महिला की पसली टूट गई. गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने चोटों की पुष्टि की.

सम्बंधित ख़बरें

यूट्यूबर वंशिका ने पिता को दी गंदी गालियां (Photo: Screengrab)
लिव इन में रहती थी चर्चित यूट्यूबर वंशिका, विरोध करने पर मां को पीटा, पिता को दीं गालियां
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Anil Giri/ITG)
नशेड़ी बेटे ने पैसों के लिए मां को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, इलाके में दहशत
सांकेतिक तस्वीर
नहीं दिए 200 रुपये तो भड़का बेटा, 70 साल की मां को पीट- पीटकर ले ली जान
नाबालिग को किडनैप कर गैंगरेप की कोशिश, शिकायत करने पर पीड़िता की मां को पीटा
पीड़ित बच्चा.
मां को पीट रहे थे दबंग, बच्चे ने किया विरोध तो फेवीक्विक से चिपका दिए होंठ
Advertisement

यह भी पढ़ें: महिला पुलिसकर्मी की दबंगई! गली क्रिकेट में हुआ विवाद, फिर युवती और उसकी मां को पीटा

घटना के बाद पीड़ित मां ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामला दर्ज होते ही आरोपी बेटी फरार हो गई थी. पुलिस ने तलाश के बाद उसे वायनाड जिले के मानंथवाडी से हिरासत में लिया. फिलहाल उसे कोच्चि लाया जा रहा है, जहां गिरफ्तारी की औपचारिकताएं और आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी महिला का आपराधिक इतिहास भी रहा है. वह पहले हत्या, अपहरण और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों सहित कई मामलों में शामिल रही है. इस घटना को लेकर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है. लोगों का कहना है कि एक मां, जिसने पूरी जिंदगी बेटी को पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी के हाथों इस तरह की क्रूरता का शिकार हो जाना भयावह है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement