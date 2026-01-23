लात-घूंसों से मारा, रॉड से तोड़ी पसली... 70 साल की मां पर बेटी की हैवानियत, पुलिस ने लिया एक्शन

केरल के कोच्चि से सामने आई यह घटना बेहद सनसनीखेज है. यहां बेटी ने अपनी 70 वर्षीय मां के साथ ऐसी दरिंदगी की, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. मामूली घरेलू बातों को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया. बुजुर्ग मां के साथ बेटी ने लात-घूंसों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, यह घटना 19 जनवरी को कोच्चि के कुंबलम इलाके में हुई. आरोपी महिला, जिसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, अपनी मां से इस बात से नाराज थी कि वह रोजमर्रा के कामों में दखल देती थी. इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई. आरोप है कि गुस्से में आई बेटी ने घर के गेट के पास मां का गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद उसने मां को बेरहमी से थप्पड़ मारे और लातों से मारा.

एफआईआर के मुताबिक, आरोपी बेटी ने मां को जान से मारने की धमकी भी दी और फिर लोहे की रॉड से उसके सीने पर वार कर दिया. इस हमले में बुजुर्ग महिला की पसली टूट गई. गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने चोटों की पुष्टि की.

Advertisement

यह भी पढ़ें: महिला पुलिसकर्मी की दबंगई! गली क्रिकेट में हुआ विवाद, फिर युवती और उसकी मां को पीटा

घटना के बाद पीड़ित मां ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामला दर्ज होते ही आरोपी बेटी फरार हो गई थी. पुलिस ने तलाश के बाद उसे वायनाड जिले के मानंथवाडी से हिरासत में लिया. फिलहाल उसे कोच्चि लाया जा रहा है, जहां गिरफ्तारी की औपचारिकताएं और आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी महिला का आपराधिक इतिहास भी रहा है. वह पहले हत्या, अपहरण और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों सहित कई मामलों में शामिल रही है. इस घटना को लेकर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है. लोगों का कहना है कि एक मां, जिसने पूरी जिंदगी बेटी को पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी के हाथों इस तरह की क्रूरता का शिकार हो जाना भयावह है.

---- समाप्त ----