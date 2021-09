Cyclone Gulab: कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान, लेकिन अगले 24 घंटे बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट, बिहार तक असर

Cyclone Gulab Updates: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है. हालांकि, इन इलाकों में अभी बारिश की चेतावनी बरकरार है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके अगले 12 घंटों में मजबूत होने की संभावना है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के कई इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट है. ओडिशा के कोरापुट, रायगडा और गजपति जिलों में आज यानी 27 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है.

The Deep Depression over south Odisha and adjoining north Andhra Pradesh, lay centered at 0530 hrs IST of 27th September, likely to move nearly westwards and weaken further into a Depression during next 12 hours. pic.twitter.com/Pxht5L6wuj