Indian Railway: साइक्लोन गुलाब के चलते उड़ीसा-बंगाल में ऑरेंज अलर्ट, रेलवे ने इन ट्रेनों को किया रद्द

Indian Railway Train Cancelled List: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि चक्रवात गुलाब (Cyclone Gulab) रविवार शाम को दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है. इस बीच तूफान की तीव्रता बढ़ गई है और येलो अलर्ट से अपडेट करते हुए ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है. तूफान को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द, डायवर्ट और पुननिर्धारित, विनियमित और कुछ दिनों के लिए बंद कर दी हैं.

In view of cyclone “Gulab” supposed to be hit btwn South Odisha & North Andhra Pradesh, it has bn decided to cancel, divert, reschedule,regulate & short terminate below mentioned trains as per following @DRMWaltairECoR @DRMKhurdaRoad @DRMSambalpur pic.twitter.com/lIOj8z75eV