Cyclonic Live Updates: चक्रवाती तूफान 'यास' की दस्तक! ओडिशा में रेड अलर्ट, NDRF की टीमें तैनात

Cyclone Yaas Latest Update: देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान यास (Cyclone Yaas) का खतरा मंडरा रहा है. बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास (Cyclonic Storm Yaas) आज (24 मई) ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र में बना निम्न दबाव का क्षेत्र भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है. बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं.

Depression over Eastcentral Bay of Bengal intensified into a Deep Depression and about 600 km north-northwest of Port Blair. To intensify into a Cyclonic Storm by 24th May morning and further into a Very Severe Cyclonic Storm during the subsequent 24 hours. pic.twitter.com/khnZP3n67v