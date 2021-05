Cyclone Warning: चक्रवाती तूफान में बदला Tauktae, राहत-बचाव के लिए अलर्ट पर नौसेना

Cyclone Tauktae: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देर रात जानकारी दी है कि चक्रवात Tauktae, जो अभी लक्षद्वीप पर केंद्रित है, शनिवार की सुबह एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है. इससे तटीय इलाकों में खतरा और बढ़ गया है. IMD ने ट्वीट कर जानकारी दी, "लक्षद्वीप और अरब सागर के आसपास के इलाकों में गहरा मौसमी डिप्रेशन चक्रवाती तूफान Tauktae में बदल गया है."

चक्रवात के भारत के पश्चिमी तट से टकराने के आसार हैं, जिसके चलते भारतीय नौसेना ने राज्‍य प्रशासन को मदद का पूरा भरोसा दिया है. नौसेना के एक प्रवक्‍ता ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय नौसेना के जहाज, विमान, हेलीकॉप्‍टर, गोताखोर और आपदा राहत दल राज्‍य प्रशासन की मदद से लिए एकदम तैयार हैं.

इससे पहले शुक्रवार को IMD ने चेतावनी दी थी कि चक्रवात 17 मई तक 150kmph से 160kmph की विंड स्‍पीड के साथ 'बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान' बन सकता है. साइक्‍लोन अभी कुछ और समय तक उत्‍तर और उत्‍तर-पूर्व की तरफ बढ़ेगा और 18 मई तक गुजरात के तट तक पहुंच जाएगा.

चक्रवात गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास जमीन से टकरा सकता है. प्रशासन ने पहले से ही मांगरोल, वेरावल, पोरबंदर, कच्छ और द्वारका को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है. इलाके के तमाम मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने और किनारे पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

NDRF says it has moved a team from Maharashtra's Pune to Goa in view of cyclone Tauktae



"Decision on the deployment of NDRF will be taken tomorrow after assessing the situation. Teams are on alert to get deployed on short notice," it says. pic.twitter.com/5dKaXLiBQZ