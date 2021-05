Cyclone Tauktae Live Updates: गुजरात की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट

Cyclone Tauktae Latest Live Updates: अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते (Tauktae) को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार माना जा रहा है कि ये चक्रवाती तूफान तौकते (Cyclone Tauktae) गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा. महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर तीन दिन तक तूफान का असर रहने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

आईएमडी ने कहा कि 17 मई को मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी. तूफान के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने शनिवार को हाईलेवल मीटिंग की और तैयारियां का जायजा लिया. प्रधानमंत्री मोदी ने राहत-बचाव के सभी इंतजाम करने और लोगों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं.

The SCS “Tauktae” intensified into a VSCS, lay centred at 0230 hrs IST of 16th May about 150 km southwest of Panjim-Goa, 490 km south of Mumbai, 730 km SSWest of Veraval (Gujarat). cross Gujarat coast between Porbandar & Mahuva (Bhavnagar district) around 18th May early morning.