उड़ानें रद्द, ट्रेनों पर असर... श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत की तरफ बढ़ रहा साइक्लोन दित्वाह, IMD का रेड अलर्ट

चक्रवात 'दित्वाह' भारत के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहा है और इसके 30 नवंबर की सुबह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचने की संभावना है. इसके प्रभाव के कारण तमिलनाडु के तटीय जिलों में शनिवार को मूसलाधार बारिश हुई.

श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवात दित्वाह भारत के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहा है. इसके कारण तमिलनाडु के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई. रामनाथपुरम और नागपट्टिनम जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवात दित्वाह रविवार को भारत के दक्षिणी तट पर पहुंचेगा. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

आईएमडी ने एक बयान में कहा, 'श्रीलंका और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान दित्वाह पिछले 6 घंटों के दौरान 8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया और आज सुबह 5.30 बजे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर केंद्रित हो गया.' इसके 30 नवंबर की सुबह तक भारत के दक्षिणी तट पर पहुंचने की संभावना है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य होंगे. 

तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

रफ्तार पकड़ रहा Cyclonic Ditwah 

तमिलनाडु के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) सहित 28 आपदा प्रतिक्रिया दल किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना (IAF) और भारतीय तटरक्षक बल भी स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: डॉक्टर मुस्तैद, 233 राहत शिविर तैयार, रेस्क्यू की पूरी तैयारी... तमिलनाडु में दित्वा साइक्लोन को लेकर हाई अलर्ट

रामचंद्रन ने कहा, 'अभी तक बारिश का कोई बड़ा असर नहीं हुआ है. हालांकि, राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और बचाव एवं राहत कार्यों के लिए टीमें तैयार कर दी हैं.' एनडीआरएफ ने विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, तिरुवरुर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, मयिलादुथुराई और चेन्नई में अपनी 14 टीमें तैनात की हैं. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एनडीआरएफ ने एक अतिरिक्त टीम तैनात की है, जहां चक्रवात दित्वाह के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने मछुआरों से भी मौसम में सुधार होने तक समुद्र में जाने से बचने को कहा है. 

दक्षिण भारत में हवाई, रेल सेवाएं प्रभावित

चक्रवात दित्वाह के कारण हुई भारी बारिश ने तमिलनाडु में हवाई सेवाओं को प्रभावित किया है. चेन्नई एयरपोर्ट ने एक बयान में बताया कि खराब मौसम के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. एयर इंडिया सहित कई एयरलाइनों ने कहा है कि चक्रवात के कारण चेन्नई और तमिलनाडु के कुछ अन्य शहरों से आने-जाने वाली उनकी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. 

चक्रवात दित्वाह ने तमिलनाडु में रेल सेवाओं को भी प्रभावित किया है, जिसके चलते सदर्न रेलवे ने अपनी ट्रेनों के टाइम-टेबल में कुछ बदलाव की घोषणा की है. सदर्न रेलवे ने बताया कि पम्बन ब्रिज पर हवा का वेग कम हो गया है और अब यह निर्धारित सीमा के भीतर है. इसलिए, रामेश्वरम के लिए रेल यातायात फिर से शुरू करने की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

यह भी पढ़ें: दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा चक्रवात दित्वा, IMD ने जारी किया भारी बारिश और तूफान का अलर्ट


श्रीलंका में चक्रवात दित्वाह ने मचाई तबाही

श्रीलंका में चक्रवात दित्वाह ने भीषण तबाही मचाई है. तूफानी मौसम से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 132 हो गई है, जबकि 171 लोग लापता हैं. हालात को देखते हुए, वहां की सरकार को पूरे द्वीपीय देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी. इस विपरीत परिस्थिति में भारत अपने करीबी सहयोगी श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया है और 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू किया है. इस अभियान के तहत, भारत ने शनिवार को 12 टन मानवीय सहायता के साथ एक C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान कोलंबो भेजा.

